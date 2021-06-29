Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni: Cahide Sonku kimdir?

Türk sinemasının ilk kadın yıldızı ve yönetmeni olan Cahide Sonku'nun hayatı dizi oluyor. Hayatının dizi olacağını öğrenenler, Cahide Sonku'nun biyografisini araştırıyor. Peki, Cahide Sonku kimdir?

Türk sinemasının önemli isimlerden birisi olan Cahide Sonku'nun hayatı, Netflix için senaryoya döküldü.

İlk kadın oyuncu ve yönetmen olarak karşımıza çıkan Sonku'nun hayatı, Eyüphan Erkul'un 'Cahide: Melekler Yeryüzünde Yaşayamaz' romanından esinlenerek, yayınlanacak.

Yapımcılığını Nermin Eroğlu'nun üstleneceği dizinin yönetmen koltuğunda ise Özcan Alper oturacak.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Cahide Sonku'nun hayatı, başarıları merak edilmeye başlandı. İşte Cahide Sonku'nun hayatına dair detaylar...

CAHİDE SONKU KİMDİR?

Cahide Sonku, 27 Aralık 1919 tarihinde Yemen'de dünyaya gelirken, 16 yaşında Darülbedayi'ye girdi. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışmaya başlayan Sonku, 1933 yılında "Söz Bir Allah Bir" filmiyle sinemaya geçerken, 1950'de kendi adını taşıyan Sonku Film şirketini kurdu. ''Fedakar Ana'' filmiyle yönetmenliği denedi.

Oyuncu Talat Artemel ile evlenip ayrıldıktan bir süre sonra Fabrikatör İhsan Doruk ile evlendi. Bu evlilikten Ender adında bir kızı oldu. Daha sonra bu eşinden de boşandı.

"Bataklı Damın Kızı Aysel" adlı filmiyle büyük ün kazanırken, 1963 yılında bir yangın sonucu kurmuş olduğu Sonku Film'in yanması üzerine iflas eden Cahide Sonku hayatının geri kalan kısmında kısa bir süre Şehir Tiyatrosu'nda çalıştı. Daha sonra buradan ayrılan Sonku, ömrünün son yıllarını sefalet içinde geçirdi.

1979 yılında Sinema Yazarları Derneği hizmet ödülünü aldı. Cahide Sonku, 18 Mart 1981 tarihinde Alkazar Sineması'nda fenalaşarak 61 yaşında vefat etti. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

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