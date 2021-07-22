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    Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray geri dönüyor! Yıllar sonra ekranlarda...

    Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. 75 yaşındaki usta isim, televizyon programı yapmak için teklif aldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 12:43
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    Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray geri dönüyor! Yıllar sonra ekranlarda...

    Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray, yapımcıların gözdesi oldu.

    75 yaşındaki Şoray, 11 yıl aradan sonra televizyon programı yapmak için teklif aldı.

    PROGRAM TEKLİFİ ALDI

    11 yıl önce kendi sinema kariyerinin konuşulduğu ''Sinema Benim Aşkım'' adlı televizyon programının sunuculuğunu yapan usta oyuncunun, yıllar sonra gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi.

    Bir sigorta şirketinin ana sponsorluğunda ekrana gelecek olan programda Şoray, yayında oyuncular, şarkıcılar ve iş dünyasından isimleri ağırlayarak yaşam üzerine sohbetler yapacak.

    Teklifi kabul etmesi halinde sanatçı, konuklarıyla hoş bir sohbete imza atacak. Televizyon programının yeni yayın döneminde ekrana gelmesi planlanıyor.

    Türk sinemasının Sultan ı Türkan Şoray geri dönüyor! Yıllar sonra ekranlarda... #1

    EGE'DE TATİL MOLASI

    Program öncesi tatil rotasını da çizen Türkan Şoray, her yıl olduğu gibi bu sezon da ailesiyle birlikte mavi yolculuğa çıkacak.

    Kızı Yağmur Ünal ve kız kardeşi Nazan Şoray ile 20 gün tekne kiralayacak olan usta isim; Selimiye, Datça ve Göcek koylarında gözlerden uzak denizin ve güneşin keyfini sürecek.

    Türk sinemasının Sultan ı Türkan Şoray geri dönüyor! Yıllar sonra ekranlarda... #2

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