Türk televizyon tarihinin ilk dizisi hangisi? İşte 1974 yılında çekilen o dizi.. Türk televizyon tarihinin ilk dizisinin hangisi olduğu merak ediliyor. İşte 1974 yılında çekilen Türkiye'nin ilk dizisi..

Bilindiği üzere Türk dizileri, dünyanın en popüler dizileri arasında yer almaktadır. Türkiye, Amerika'dan sonra en çok dizi ihraç eden ikinci ülke konumundadır.

Türkiye, tam 146 farklı ülkeye dizi ihraç etmektedir. Türk dizileri Balkanlar, Orta Doğu, Asya, Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinde son derece popüler bir konumda bulunuyor.

Birçok Türk dizisi bu ülkelerde büyük bir keyifle ve heyecanla izlenmektedir. Dizi sektöründe başarılı işlerin gerçekleştiği ülkemizde çekilen ilk dizi gündeme geldi.

Vatandaşlar Türk televizyon tarihinin ilk dizisinin hangisi olduğunu araştırmaya başladı. Peki Türk televizyon tarihinin ilk dizisi hangisi? İşte yanıtı..

İlk Türk dizisi

Ülkemizde ilk diziler devlete ait olan TRT tarafından çekilmiş ve yayınlanmıştır. Türkiye'nin ilk yerli dizisi 1974 yılında çekilen 'Kaynanalar' dizisidir.

Kaynanalar dizisi Türkiye'de sitcom'un ilk örneklerinden biri olarak bilinmektedir.

19 Mayıs 1974'te TRT'de yayınlanmaya başlayan Kaynanalar dizisinde Anadolu'dan Ankara'ya göç eden Nuri Kantar ve ailesinin büyük şehrin kurallarına ayak uydururken kendi geleneklerinden uzak kalmama çabası ele alınmıştır.

Toplam 14 sezon süren dizi 314 bölüm boyunca ekranlara çıkmıştır..