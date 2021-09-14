Türkan Şoray Fransız askısı mı yaptırdı? Sultan'ın o hali şaşırttı

Türkan Şoray Fransız askısı mı yaptırdı? Sultan'ın o hali şaşırttı

Türkan Şoray'ın Fransız askısı yaptırdığı iddia edildi. Şoray'ın son hali estetik iddialarını güçlendirirken, Türkan Şoray Fransız askısı mı yaptırdı? sorusu ise takipçileri tarafından araştırılıyor.

Seda Sayan'ın Fransız askısı yaptırmasının ardından, bazı ünlü isimler bu uygulamayı denemeye başladı.

Bu isimlerin arasına Türkan Şoray'ında dahil olduğu ve Fransız askısı yaptığı iddia edildi.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Sultan, takipçilerini bu kez değişimi ile şaşırttı.

Şoray'ın yüzündeki değişimi görenler, "Estetik yaptırmış" yorumlarında bulunmayı ihmal etmedi.

Peki, Türkan Şoray Fransız askısı mı yaptırdı? İşte ayrıntılar...

TÜRKAN ŞORAY FRANSIZ ASKISI MI YAPTIRDI?

Son dönemde 20 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Türkan Şoray'a hayranlarından yorum yağdı.

Geçtiğimiz aylarda estetik yaptırdığı iddiasıyla gündeme gelen Şoray'ın son paylaşımı, iddiaları güçlendirdi.

Fazla kilolarından kurtulan ve eski formuna kavuşan oyuncunun, Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği iddia edildi. İşte Türkan Şoray'ın son hali..