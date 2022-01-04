Türkan Şoray ve Kadir İnanır'la oynamıştı! Yeşilçam'ın tonton dedesi o ismin dayısı çıktı...

Türkan Şoray ve Kadir İnanır'la oynamıştı! Yeşilçam'ın tonton dedesi o ismin dayısı çıktı...

Hayatı boyunca birçok yapımda rol alan ve Yeşilçam'ın nur yüzlü dedelerinden olan Nubar Terziyan, yeğeni ile gündem oldu. 1994 yılında hayata gözlerini yuman oyuncunun yeğeni, herkesi şaşırttı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan, Dila Hanım'da Kadir İnanır ve Türkan Şoray'la birlikte yer alan Nubar Terziyan, 400'den fazla yapımda boy gösterdi.

Yeşilçam'ın güler yüzlü ve tonton dedesi olarak akıllara kazınan Nubar, 1994 yılında hayata gözlerini yumdu.

1949 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdıran ve herkesin tanıdığı isim olan oyuncu, yeğeni ile bir kez daha gündeme geldi.

Ermeni asıllı oyuncunun yeğenini görenler inanmazken, şimdilerin tanınmış isimlerinden birisi olduğu görüldü.

NUBAR TERZİYAN'IN YEĞENİ KİMDİR?

1909 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nubar Terziyan, Bakırköy Bezezyan Lisesi'nde okudu. Gençler Temaşa Heyeti'nde Sanat Hayatı'na başlayan usta oyuncu, Efsuncu Baba filmiyle oyunculuğa adım attı.

Kariyerinde sayısız filme imza atan Nubar Terziyan'ın ünlü şarkıcı Fedon'un dayısı olduğunu duyanlar ise şaşıp kaldı. Fedon'un, Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğlu olduğu ortaya çıktı.

FEDON, TRT'DE İLK KEZ YUNANCA ŞARKI SÖYLEDİ

1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Fedon, baba tarafından Rum, anne tarafından Ermeni asıllıdır.

Lise eğitimini yarıda bırakan Fedon, 1987 yılında taverna açtı. 1991 yılında şarkıcılık yapmaya başlayan Fedon, TRT 'de Yunanca şarkı söyleyen ilk kişi olarak kayıtlara geçti.