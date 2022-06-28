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    Türkan Şoray,Cüneyt Arkın'a bu sözlerle veda etti! 'Yerin dolmayacak..'

    Cüneyt Arkın'ın her fırsatta büyük hayranlık duyduğunu dile getirdiği Türkan Şoray bir veda paylaşımı yaptı..
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 14:18
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    Türkan Şoray,Cüneyt Arkın'a bu sözlerle veda etti! 'Yerin dolmayacak..'

    Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın vefatı sonrası sevenleri ve dostları veda mesajları yayınlıyor.

    Türk sinemasının Sultan'ı olarak kabul edilen Türkan Şoray birlikte onca filmde rol aldığı eski dostu Cüneyt Arkın'a bu sözlerle veda etti.

    Türkan Şoray: “Canım Cüneyt.. Bundan sonra, yokluğunu bilmek, düşünmek, öyle acı ki… Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım… Sinema ve tüm sinemaseverlerde, yerin dolmayacak..” sözleriyle büyük ustaya veda etti..

    Türkan Şoray,Cüneyt Arkın a bu sözlerle veda etti! Yerin dolmayacak.. #1

    Türkan Şoray,Cüneyt Arkın a bu sözlerle veda etti! Yerin dolmayacak.. #2

    Türkan Şoray,Cüneyt Arkın a bu sözlerle veda etti! Yerin dolmayacak.. #3

    Türkan Şoray,Cüneyt Arkın a bu sözlerle veda etti! Yerin dolmayacak.. #4

    Türkan Şoray,Cüneyt Arkın a bu sözlerle veda etti! Yerin dolmayacak.. #5


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