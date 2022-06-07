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    Türkan Şoray’dan itiraf: İçimde hep ukde kaldı

    Yeşilçam’ın usta oyuncusu Türkan Şoray, yıllar sonra bir itirafta bulundu. Sarıyer’de yaptırdığı okulun hikayesini anlatan Türk Sineması’nın Sultan’ı, “İçimde hep ukde oldu. Keşke okusaydım” dedi.
    • 07.06.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 16:59
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    Türkan Şoray’dan itiraf: İçimde hep ukde kaldı

    Fatih Kız Lisesi’nin ortaokul bölümünden mezun olan Türk Sineması’nın Sultan’ı Türkan Şoray, 9’uncu Sarıyer Edebiyat Günleri’nde sevenleriyle bir araya geldi.

    Edebiyatın sinemadaki yeri ve önemini anlatarak geçmişte oynadığı filmlerden hatıralarını sevenleriyle paylaşan Türkan Şoray’a, 1973 yılında Sarıyer’de yaptırmış olduğu okulun hikayesi soruldu.

    “Keşke okusaydım”

    Yeşilçam’ın usta oyuncusu, “Ben bir gün arabamla Boğaziçi Üniversitesi civarlarından geçerken birkaç çocuk gördüm. Soğuk bir havaydı. Nereye gittiklerini sordum. Okula gittiklerini söylediler. O gün okul yaptırmaya karar verdim. Çünkü ben tahsilimi tamamlayamadım. Bu da içimde hep ukde oldu. Keşke okusaydım.” dedi.

    Türkan Şoray’dan itiraf: İçimde hep ukde kaldı #1

    “Eskiden yolda gördüğümüz herkesle selamlaşırdık”

    Şoray, eski Yeşilçam filmlerinin hâlâ çok seyredilmesiyle ilgili bir soruya ise “Toplum değişiyor, yaşam şartları değişiyor. Eskiden yolda gördüğümüz herkesle selamlaşırdık, komşu kültürümüz vardı. Şimdi bir yabancılık başladı. Yani yaşam kültürü değişti. O yıllarda yaşam öyleydi, sıcacıktı. Bir dayanışma vardı. Filmlerde de o samimiyet vardı.” yanıtını verdi.

    Türkan Şoray’dan itiraf: İçimde hep ukde kaldı #2

    Türkan Şoray’dan itiraf: İçimde hep ukde kaldı #3


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