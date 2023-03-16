Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktorunu tebrik etti! Sultan olmadan önce bakın nasılmış... Yeşilçam'ın "Sultan" lakaplı güzeli Türkan Şoray, güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan bir isim. 7'den 70'e herkesin dilinde olan Şoray'ın Yeşilçam dünyasına adım atmadan önceki hali ise tam bir hayal kırıklığı oldu. Şoray'ın estetiksiz haini görenler gözlerine inanmadı.

28 Haziran 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Türkan Şoray, 222 film ile dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu ünvanına sahip.

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Şoray, herkesin sevdiği bir isim.

7'den 70'e herkesin tanıdığı bir isim olan Türkan Şoray, Yeşilçam'ın hem en güzel hem de en başarılı oyuncularından birisiydi.

Cihan Ünal ile evlenen ve Yağmur adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Şoray, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Son olarak başrolü Haluk Bilginer ile paylaştığı Tatlı Hayat dizisinde yer alan Şoray, sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşarak hayranlarıyla bağını koparmıyor.

Güzel gözleri ve uzun kirpikleriyle Yeşilçam'a adını yazdıran Türkan Şoray, bu defa eski haliyle gündem oldu.

Türkan Şoray'ın eski ve estetiksiz halini gören hayranları ise doktorunu tebrik etmeden geçemedi.

Türkan Şoray'ın estetiksiz kareleri

Türk sinemasının 'Sultan' lakabıyla bilinen sevilen ve başarılı oyuncusu Türkan Şoray, sosyal medyaya eski haliyle damga vurdu.

Sosyal medya kullanıcıları Şoray'ın eski halini görünce şaşkınlığını da gizleyemedi.

Kariyerinin ilk yıllarındaki halleri ile sosyal medyaya damga vuran ünlü ismin estetikli olmasına şaşıran hayranları, eski ve yeni karelerini bir araya getirdi.

Burnunu ve dudağını yaptırdı

Henüz kariyerinin ilk yıllarındayken burnunu ve dudağını yaptırdığı bilinen Türkan Şoray'ın ilk bakışta belli olmayan estetiklerinden dolayı doktorunu tebrik etmeden de geçemedi.

Şoray'ın iki kez geçirdiği estetik işlem sonrası doğal bir burna kavuştuğu bilinirken, Sultan'ın simasındaki büyük değişim şaşırttı.

İşte Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetiksiz hali...