Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak tuvaletini yaparken video paylaştı.. Fermuarı açınca

Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak tuvaletini yaparken video paylaştı.. Fermuarı açınca

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, tuvaletten video paylaştı. "Tek rahat olduğum yer burası" diyen Parlak, kısa süre sonra videyu sildi.

1987 yılında dünyaya gelen ve aslen Kastamonulu olan Banu Parlak, sosyal medya hesabından çektiği videolarla tanındı.

Arabasında şarkı söylediği videoları Instagram'a yükleyen ve bu sayede tanınan Parlak, Narin Narin Yarim şarkısı ile iyice zirveye yerleşti.

Kariyerinin en iyi döneminde evlenen ve kısa bir süre içerisinde boşanan Parlak, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Güzellik alanında çalışmalar yapan ve sosyal medyasını hala daha aktif kullanan Banu Parlak, olay bir video paylaştı.

Tuvaletten çektiği bir videoyu sosyal medya hesabına koyan ve kısa süre sonra silen Banu, herkesinm tepkisini topladı.

Banu Parlak'tan olay video

Instagram'da 1,4 milyon takipçisi bulunan bir çocuk annesi Banu Parlak, "Tek zaman bulduğum yer burası" diyerek tuvaletini yaptığı esnada bir video yayınladı.

Videosu kısa sürede sosyal medyada yayılan Parlak, paylaşımını sildi. Videonun yayılmasının ardından ünlü isme tepkiler gelmeye başladı.

"Bu ne terbiyesizlik" diyen sosyal medya kullanıcıları Banu Parlak'ın gündeme gelmek için kendisini rezil ettiğini söyledi.

Banu Parlak tuvaletini yaparken video paylaştı İZLE