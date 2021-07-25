Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, fondaş medyaya sahip çıktı

Yurt dışından gelen paralarla Türkiye'de siyaseti dizayn etmeye çalışan medya gruplarına yönelik düzenleme sinyali, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde de paniğe neden oldu.

Son yıllarda medyada yeni bir trend oluştu.

Çalıştığı kurumlardan ayrılan birçok gazeteci, yurt dışından aldığı fonlarla yeni haber mecraları kurdu.

Kurulan yeni haber mecralarının ortak özelliği ise, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı oldu.

Ruşen Çakır tarafından kurulan Medyascope, yurt dışından gelen fonlardan en yüksek miktarı alan medya kuruluşu oldu.

AMERİKAN FONLARIYLA GAZETECİLİK YAPANLAR

Yıllar önce Amerika'dan para aldığı ortaya çıkan gazetecileri "Basın skandalı" olarak haberleştirdikten sonra bu isimlerin gazeteciliği bırakması gerektiğini yazan Ruşen Çakır'ın, Amerikan Chest Foundation'dan 477 bin 58 dolar hibe aldığı ortaya çıktı.

Ruşen Çakır'ın yanı sıra; 140journos, Mezopotamya ve Serbestiyet'in de Amerikan fonlarıyla yoluna devam ettiği görüldü.

FONDAŞ MEDYA

Amerikan fonlarıyla yoluna devam eden medya kuruluşları Türkiye'de yeni bir kavramı da ortaya çıkardı: Fondaş medya.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: DÜZENLEMEYİ EN KISA ZAMANDA YAPACAĞIZ

Türkiye'nin gündemine oturan 'fondaş medya' konusunda İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir açıklama yaptı ve yasal düzenlemenin sinyalini verdi.

Fahrettin Altun, "Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. Bunun örneğini Amerika Birleşik Devletleri’nde görmemiz mümkündür. Örneğin ABD'de yabancı devletler tarafından fonlanan medya kuruluşları, altı ayda bir ABD makamlarına çalışmaları hakkında detaylı bilgi vermek durumundadır. Türkiye'de de benzer statüde faaliyet gösteren, doğrudan yabancı devletler tarafından fonlanan çeşitli medya kuruluşları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili kamu düzeninin korunması ve halkımızın doğru haber hakkının teminat altına alınması amacıyla, ihtiyacımız olan düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ RAHATSIZ

İletişim Başkanı Altun'un bu açıklaması, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde paniğe neden oldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, yurt dışı fonlarıyla ilgili yapılacak düzenleme, gazeteciliğe müdahele olarak nitelendirildi.