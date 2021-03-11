Türkiye, İranlı sosyal medya fenomenini iade etti

Türkiye, İranlı sosyal medya fenomenini iade etti

Türkiye'nin İran'da 'kara para aklamak ve çevrim içi kumar oynamakla' suçlanan sosyal medya fenomeni Milad Hatami'yi iade ettiği açıklandı.

İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde lüks aracının ön kaputunda karpuz satarken çektiği görüntülerle gündeme gelmişti.

Hatami bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.

İADE EDİLDİ

Fenomen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İran Interpol Başkanı Tuğgeneral Hadi Shirzad, devlet televizyonuna verdiği demeçte Milad Hatami'nin iade edildiğini duyurdu.

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TÜRKİYE’DEN AÇIKLAMA YOK

Shirzad, "İade edildi ve kara para aklama gibi siber suç ithamlarıyla karşı karşıya." dedi.

Konuya ilişkin Türkiye tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.