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    Türkiye, İranlı sosyal medya fenomenini iade etti

    Türkiye'nin İran'da 'kara para aklamak ve çevrim içi kumar oynamakla' suçlanan sosyal medya fenomeni Milad Hatami'yi iade ettiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 08:12
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    Türkiye, İranlı sosyal medya fenomenini iade etti

    İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde lüks aracının ön kaputunda karpuz satarken çektiği görüntülerle gündeme gelmişti.

    Hatami bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.

    İADE EDİLDİ

    Fenomen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    İran Interpol Başkanı Tuğgeneral Hadi Shirzad, devlet televizyonuna verdiği demeçte Milad Hatami'nin iade edildiğini duyurdu.

    Beyoğlu'nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz sattı İZLE

    TÜRKİYE’DEN AÇIKLAMA YOK

    Shirzad, "İade edildi ve kara para aklama gibi siber suç ithamlarıyla karşı karşıya." dedi.

    Konuya ilişkin Türkiye tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

    Türkiye, İranlı sosyal medya fenomenini iade etti #1

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    Türkiye, İranlı sosyal medya fenomenini iade etti #3

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