Türkiye'de deprem, medyanın birinci gündemi olmayı sürdürüyor Basın, tv, internet haber sitelerinde 10 bini aşkın yayın üzerinden yapılan takip sonuçlarına göre yapılan araştırma, 30 günde 6 milyon deprem haberinin yansıma bulduğunu ve son 12 yılda yapılan haber sayısına sadece 30 günde ulaşıldığını gösterdi.

Basında yer alan deprem haberlerini mercek altına alan Medya Takip Merkezi'nin (MTM) araştırmasına göre; deprem birinci gündemimiz oldu.

6 Şubat 2023 saat 04.17’de, Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde yaşanan şiddetli ve yıkıcı deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde hissedildi.

Bölge tarihine en geniş etki yaratan depremlerinden

Resmi kayıtlara göre; Anadolu ve Arap yarımadasına kadar uzanan 100 kilometreden uzun bir çatlağa yol açan Kahramanmaraş depremi, bölge tarihinin en geniş etki yaratan depremlerinden biri oldu.

MTM’nin en son 20 Ağustos 2021 tarihinde yapmış olduğu “Medyada Deprem” konulu araştırması, yıllar içerisinde depremin medyada konuşulma oranın yüzde 148 oranında artmış olduğunu ortaya koymuştu.

30 günde 6 milyon deprem haberi yansıma buldu

Son 12 yılda yapılan haber sayısına sadece 30 günde ulaşıldı

6 Şubat 2023 tarihinde on binlerce kişinin hayatını kaybettiği Pazarcık depreminde ise medyada 6 milyon haber yayınlanarak son 12 yılda yapılan haber sayısına sadece 30 günde ulaşıldığı tespit edildi.

Depremde en çok hangi konular konuşuldu

Türkiye’nin yaşadığı bu büyük felakete dair medyada en çok hangi konuların konuşulduğu araştırmasına göre deprem; Türkiye’nin gündeminde farklı başlıklarla öne çıktı.

Depremin medya yansıması şu konular üzerine oldu:

OHAL ilanı

Milli Yas ilan edilmesi

Enkazlardan çıkan mucize kurtuluşlar

GSM operatörlerinin hizmet verememesi

Kan Bağışı kampanyası

AFAD

Askerlerin depreme müdahalesi

Yurtdışından gelen kurtarma ekipleri

Deprem bölgesinde kapanan yollar

Deprem bölgesinde yoğun trafik

Hatay Havalimanı

Artçı depremler

Ünlüler ve STK’ların yardım kampanyaları

İllerden yapılan yardım kampanyaları

Dezenformasyon ve açılan soruşturmalar

Salgın Riski

Yağmalama ve şiddet

Suriyelilerin yağma yaptığına dair tartışmalar

Seçim

Eğitime ara verilmesi

Üniversitelerde online eğitim

KYK Yurtlarının depremzedelere tahsisi

TOKİ konutları

Müteahhitlerin tutuklanması

İstanbul depremi

Sağlam yapılar nasıl olmalı / yapılar neden yıkıldı

Deprem bölgesinde fiyat artışları

Depremzedelere dönük ödeme ertelemeleri

Depremzedelere devlet tarafından yapılacak yardımlar/destekler

DASK ve sigorta

Eşya taşıma, hasarlı evlerin boşaltılması

THY ücretsiz taşıma

Evim Evin kampanyası

Kızılay yönetimine yönelik tartışmalar

Spor müsabakalarının ertelenmesi

Takımların liglerden çekilmesi

Hayatını kaybeden sporcular

Tek Yürek Yardım kampanyası

Şehirler için yeni yerleşim yerleri

Enkaz kaldırma çalışmalarında yetersizlik tartışmaları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun twitleri

Siyasilerin Deprem bölgesi ziyaretleri

Deprem uzmanlarının depremler ile ilgili değerlendirmeleri

Deprem bölgesinde su, hijyen ve tuvalet sorunu

Çadır ve konteyner kentlerde yaşam