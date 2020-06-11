Türkiye'de haberin zirvesinde Ensonhaber var

Ahmet Hakan ile Fatih Altaylı arasında en çok kim okunuyor kavgası çıktı. İki ismin de unuttuğu gerçek ise dijitalde Ensonhaber'in rakibinin olmadığı.

Türkiye'de kağıt medyanın sonu geldi.

Gazetelerin tek tek kapanmaya başladığı dönemde medya yöneticileri, artık internet sitelerinin ne kadar tıklandığı üzerinden kavgalara tutuşmaya başladı.

Tartışmaların fitilini, Ahmet Hakan'ın sözleri ateşledi.

AHMET HAKAN: EN ÇOK BİZ OKUNUYORUZ

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan; hurriyet.com.tr'nin, Türkiye'nin en çok tıklanan haber sitesi olduğunu ve rakiplerine fark attığını yazdı.

FATİH ALTAYLI: AT YALANI SEVSİNLER İNANANI

Ahmet Hakan'ın bu sözlerine, Habertürk'ten Fatih Altaylı cevap verdi.

Ahmet Hakan'ın hiç utanmasının kalmadığını ifade eden Fatih Altaylı, "Tam bir 'At yalanı sevsinler inananı' durumu var." diye yazdı.

ZİRVE ENSONHABER.COM'UN

Fatih Altaylı ile Ahmet Hakan arasındaki bu tartışma günlerce devam edebilir. Fakat iki ismin de unuttuğu gerçek, haberde 1 numaranın ensonhaber.com olduğu.

Hürriyet ve Habertürk gibi arkasında dev sermaye grubu olmayan ensonhaber.com, hiçbir zaman tık avcılığı yaparak okurunu kandırmadı. Sadece 'haber' verdi ve yoluna böyle devam edecek.

İşimize olan saygımız ve okurumuzun teveccühü bizi, Türkiye'de en çok tıklanan haber sitesi yaptı. Siz olmasaydınız olmazdık. İyi ki varsınız.

Aşağıdaki listede, haber siteleri arasında ensonhaber.com'un rakiplerini egale ettiğini göreceksiniz.

Ahmet Hakan'ın övüne övüne anlattığı hurriyet.com.tr, ensonhaber.com'un gerisinde kalarak kendisine 9. sırada yer buldu.

Fatih Altaylı'nın sahip çıktığı haberturk.com'u görebilmek için arka sayfalara gitmeniz gerekecek.

Biz listenin ilk 10 sırasına bakıyoruz.

Merak edenler için haberturk.com'un 25. sırada olduğunu da şuraya not edelim.