Türkiye’de kaza geçiren Katie Price: Artık hayat boyu engelliyim

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen ve iki bacağını birden kıran İngiliz model ve şarkıcı Katie Price, geçirdiği kaza sonucu hayatının değiştiğini söyledi. Price, “Artık hayat boyu engelliyim” dedi.

İngiliz model Katie Price, geçtiğimiz yaz aylarında tatil ve estetik operasyon için geldiği Türkiye'de yedi metrelik duvardan düşmüş, iki ayak bileğini kırmıştı.

Sekiz saat süren operasyon geçiren model, bir süre yürüyemedi, sonra da aparatlar kullanarak yürümeye başladı.

Zorlu bir ameliyatın ardından ülkesinde rehabilitasyon süreci geçiren Price'dan hayranlarını üzecek bir açıklama geldi.

Halen fizyoterapi gördüğünü ve bir ameliyat daha geçirme ihtimali olduğunu söyleyen Price, artık hayat boyu engelli olduğunu söyledi.

“BİR DAHA ASLA ESKİSİ GİBİ OLAMAYACAĞIM”

Price İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda, “Bir daha asla eskisi gibi olamayacağım. Bunu kabullendim ama pozitifim. Bu kaza hayatımı değiştirdi." açıklamasını yaptı.

Bacaklarında sürekli acı hissettiğini ve bu acının ayaklarından başlayan bir elektrik çarpması şeklinde olduğunu belirten Price, "Ağrı kesicileri almak istemiyorum çünkü bağımlı olmaktan korkuyorum.” dedi.

“MERDİVEN ÇIKAMIYORUM”

Ayağına takılan metaller nedeniyle, bir bacağının diğerinden daha uzun olduğunu belirten Price, “Doktor raporları sonrası engelli kartı gönderildi. Marketlere gittiğimde en yakın yere park etmem gerekiyor. Herhangi bir şey taşıyamıyor ya da merdiven çıkamıyorum. Ağır eşyalar ayağımı daha çok acıtıyor.” ifadelerini kullandı.

“APTALCA BİR KAZAYDI”

Doktorların kendisine günde en fazla 20 dakika yürümesi gerektiğini söylediğini ifade eden Price, bir daha topuklu ayakkabı giymesine izin olmadığını de sözlerine ekledi.

Katie Price, başına gelen olayı bir sosyal medya paylaşımında "aptalca bir kazaydı" diyerek anlatmıştı.