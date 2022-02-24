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    Türkiye'den ABD'ye yayın lisansı yanıtı: Yabancı kuruluşlar mevzuata uymalı

    Türkiye'den ABD'ye yayın lisansı yanıtı: Yabancı kuruluşlar mevzuata uymalı

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD'nin, yabancı yayın kuruluşlarına yönelik lisans uygulaması üzerinden Türkiye'yi eleştirmesine tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 05:30
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 05:44
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    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığını belirlediği haber siteleri "dw.com", "tr.euronews.com" ile "amerikaninsesi.com"u uyarmıştı.

    ABD'Lİ SÖZCÜ, AMERİKA'NIN SESİ'Nİ SAVUNDU

    ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun, "Amerika'nın Sesi" ve bazı yabancı yayın kuruluşlarının Türkiye'deki çevrim içi yayınlarını lisans alma şartına bağlama kararını eleştirdi.

    Türkiye den ABD ye yayın lisansı yanıtı: Yabancı kuruluşlar mevzuata uymalı #1

    "TRT, ABD'DEKİ KURALLARA UYUYOR, BU SANSÜR MÜ?"

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç de TRT'nin Amerika'daki düzenlemelere uyduğu gibi yabancı kuruluşların da Türkiye'deki mevzuata uyması gerektiğini söyledi.

    Lisansın yayın için bir engel değil teknik bir gereklilik olduğunu vurgulayan Bilgiç, "TRT, Amerika'daki faaliyetlerinde ilgili düzenlemelere uyuyor. Bu sansür mü? 'Amerika'nın Sesi-Türkçe' ve diğerlerinden de aynısını bekliyoruz" dedi.

    Türkiye den ABD ye yayın lisansı yanıtı: Yabancı kuruluşlar mevzuata uymalı #2


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