Türkiye'den ayrıldı! Onlyfans fenomeni Merve Taşkın o ülkeye taşındı... Sosyal medyada müstehcen pozlarını paylaşarak sık sık gündem olan fenomen Merve Taşkın Türkiye'den ayrıldığını açıkladı. Merve Taşkın son olarak aylık kazancıyla şaşkınlık yaratmıştı..

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Sosyal medyada paylaştığı birbirinden iddialı pozlar ile adından söz ettiren Merve Taşkın, Türkiye'den ayrıldı.

Geçtiğimiz aylarda Onlyfans üzerinden kazandığı aylık paranın 100 bin dolar olduğunu açıklayarak gündeme oturan Merve Taşkın son paylaşımı ile dikkat çekti.

Merve Taşkın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Endonezya'daki Bali Adası'na taşındığını açıkladı.

Merve Taşkın yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Türkiye’de yaşadığım mahkeme olaylarına ve üzerimde müstehcen bir birey olduğum yönündeki baskılara dayanamadığım için kendi ülkemden taşındım. Bu süreçte bana her zaman destek olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi..

Sosyal medya hesabında yayınladığı müstehcen kareler nedeniyle yargılanan ve beraat eden fenomen Merve Taşkın, aylık gelirini açıklamasıyla uzun süre gündem olmuştu.

Onlyfans’tan ayda 100 bin dolar kazandığını açıklayan Merve Taşkın'ın kazancını duyan şaşkınlığını gizleyemedi.

Sosyal medyanın en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Merve Taşkın artık Bali Adası'nda yaşayacak.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Merve Taşkın'ın Instagram'da 572 bin takipçisi bulunuyor.

İşte Merve Taşkın'ın bazı Instagram paylaşımları..