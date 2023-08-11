Türkiye’nin gizli cenneti! Eyvah Eyvah filmi bakın hangi kasabada çekilmiş… Ata Demirer ve Demet Akbağ’ın başrollerini paylaştığı Eyvah Eyvah film serisinin ilki bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Eşsiz manzaralara sahne olan film bakın hangi kasabada çekilmiş!

Filmseverler ekran başına! Eyvah Eyvah bu akşam Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

3 seriden oluşan filmin ilk 2010 yılında vizyona girmiş, o dönemde gişe rekorları kırmıştı.

İzleyicileri kahkahaya boğacak olan filmin başrollerini ise Ata Demirer ve Demet Akbağ paylaşıyor.

Birbirinden usta isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı filmde, dikkat çeken detaylardan biri çekim mekanları oldu.

Eşsiz manzaraya sahne olan Eyvah Eyvah filminin nerede çekildiği merak ediliyor. Bakın film hangi köyde çekilmiş...

Eyvah Eyvah nerede çekildi?

Eyvah Eyvah filmi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabası’nda çekildi. Hüseyin’in babasını aradığı sahneler ise İstanbul’da çekildi.

Filmin konusu nedir?

Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, safdil ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet dışında bir büyük aşkı daha vardır: Hemşire Müjgan!

Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile!

Oyuncu kadrosu

· Ata Demirer

· Demet Akbağ

· Salih Kalyon

· Meray Ülgen

· Bülent Şakrak

· Tanju Tuncel

· Hande Dane

· Şehsuvar Aktaş

· Bican Günalan

· Özge Borak

· Alican Yücesoy

· Can Kahraman