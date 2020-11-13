Türkiye’nin Miss Model’ı 16 yaşındaki Ceyda Toyran

15 yaşındaki Melisa İmrak’ın ‘Best Model’da birinci olmasını ardından 16 yaşındaki Ceyda Toyran da ‘Miss Model’ seçildi.

Sosyal medya 15 yaşındaki Melisa İmrak’ın ‘Best Model’da birinci olmasını tartışırken, bu kez de 16 yaşındaki Ceyda Toyran'ın ‘Miss Model’ seçilmesi gündeme geldi.

Yaşları 18’den küçük olan modellerin yarışmaya katılmasını eleştirenler, ailelere de tepki gösterdi.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Yarışmalar dikkat çekmek için ne yapıyor?”, “Aileler henüz reşit olmayan çocuklarına nasıl izin veriyor?”, “Ya 15-16 yaşındaki çocukların ne işi var güzellik yarışmalarında? Yok mu bunun katılım usulü/şartı?”, “Saçmalık! 15 - 16 yaş modellik için olgunluğa erişmemiş vücutlara sahip kız çocuklarına ithaf olunacak bir şey olmamalıdır. Bu neresinden tutarsanız tutun elinizde kalacak bir karar. Bu yaşta kız çocuklarının bu gibi organizasyonlarda olması dahi hatalı bir karar...”, “Bu yaş çocukları fiziksel ve duygusal olarak gelişmemiş çocuklardır. En ufak bir kaybetme ve kötü yorum bile hayatları boyunca atlatamayacağı travmalara sebep olabilir.” gibi yorumlarda bulundu.

“DÜNYADA BÖYLE BİR KURAL YOK”

Bir ay önce ‘Best Model’ seçilen Melisa İmrak, kendisini eleştirenlere “Eğitimimi bırakmayacağım. Estetik de olmayacağım. Dünyada ‘15 yaşındakiler yarışmaya katılamaz’ diye kural, engel yok. Ailemden noter tasdikli izin belgesi alındı. Biliyorum, çevrem ve hayatım yakında değişecek. Ama benliğimden asla ödün vermeyeceğim.” demişti.

“ŞARKICI-OYUNCU OLUYORLAR DA NEDEN MODEL OLMASIN”

Melisa’nın annesi Zernişan Babayeva ise “Şarkıcı-oyuncu çocuk oluyor da neden 15 yaşındaki bir kız model olmasın? Ayrıca kızım eğitim alıp oyunculuğa adım atacak.” ifadelerini kullanmıştı.