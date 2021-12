Antalya'da düzenlenen 7. The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Rus asıllı Moujan Rajaei, 30 ülkenin modeli arasından birinci seçildi.

Geçtiğimiz yıl Uluslararası 'World Next Top Model' güzellik yarışmasında 'Miss Asia' seçilerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rus asıllı Moujan Rajaei, bu kez de 'The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Yarışmaya 30 farklı ülkelerden modeller katıldı.

RUS GÜZEL BİRİNCİ OLDU, TÜRK BAYRAĞINI PODYUMDA DALGALANDIRDI

Podyumda boy gösteren güzeller arasında, Türkiye'yi temsil eden Rus asıllı güzel Moujan Rajaei birinci seçildi.

Tacını takan Rus güzel, Türk Bayrağı'nı podyumda dalgalandırmanın gururunu yaşadı.

Türkiye'yi temsil eden Rus asıllı güzel, yarışmada birinci oldu ViDEO

"TÜRKİYE’NİN ADINI DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Türkiye adına yarışmaktan çok mutlu olduğunu belirten Rajaei, “Türkiye benim vatanım. Geçen sene Miss Asia seçilmiştim, bu sene ikinci tacımı Türkiye adına aldım ve Türk bayrağını podyumda dalgalandırdım. Bu beni çok mutlu etti. Bu sene Türkiye’ye kazanacağımın sözünü vermiştim ve sözümü tuttum. Türkiye’nin adını duyurmaya devam edeceğim.” dedi.