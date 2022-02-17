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    • Türklerin de favorisi! Şampiyonlar Ligi spikeri Eva Murati yerini aldı; Arnavut güzelinden cesur pozlar...

    Türklerin de favorisi! Şampiyonlar Ligi spikeri Eva Murati yerini aldı; Arnavut güzelinden cesur pozlar...

    Şampiyonlar Ligi'nin Arnavut güzeli spiker Eva Murati, ekranlara döndü. Giydiği siyah elbiseyle sevenlerini ekran başına kilitleyen Murati, reytingleri adeta yerinden oynattı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 16:35
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    Türklerin de favorisi! Şampiyonlar Ligi spikeri Eva Murati yerini aldı; Arnavut güzelinden cesur pozlar...

    Şampiyonlar Ligi'nde ünlü sunucusu Eva Murati, Türkiye'de de ilgiyle takip ediliyor.

    Maçların yeniden başlamasıyla ekranlara geri dönen Murati, katıldığı ilk programda yürekleri hoplattı.

    2020 yılında tatilini Türkiye'de yapan güzel sunucu katıldığı ilk programda reyting rekoru kırdı.

    TARAFTARLARI EKRAN BAŞINA KİLİTLEDİ

    26 yaşındaki Eva Murati, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin Real Madrid'i ağırladığı ve Mbappe'nin son dakikalarda attığı golle ev sahibi ekibine galibiyeti getirdiği maçı yorumladı.

    Yaklaşık 1 milyon takipçisi olan güzel sunucunun sosyal medya hesabına binlerce yorum yağdı.

    İşte Eva Murati'nin cesur pozlarından bazıları...

    Türklerin de favorisi! Şampiyonlar Ligi spikeri Eva Murati yerini aldı; Arnavut güzelinden cesur pozlar... #1

    Türklerin de favorisi! Şampiyonlar Ligi spikeri Eva Murati yerini aldı; Arnavut güzelinden cesur pozlar... #2

    Türklerin de favorisi! Şampiyonlar Ligi spikeri Eva Murati yerini aldı; Arnavut güzelinden cesur pozlar... #3

    Türklerin de favorisi! Şampiyonlar Ligi spikeri Eva Murati yerini aldı; Arnavut güzelinden cesur pozlar... #4

    Türklerin de favorisi! Şampiyonlar Ligi spikeri Eva Murati yerini aldı; Arnavut güzelinden cesur pozlar... #5

    Türklerin de favorisi! Şampiyonlar Ligi spikeri Eva Murati yerini aldı; Arnavut güzelinden cesur pozlar... #6

    Türklerin de favorisi! Şampiyonlar Ligi spikeri Eva Murati yerini aldı; Arnavut güzelinden cesur pozlar... #7


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