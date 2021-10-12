Türklerin İtalyan eniştesi Giovanni Guidetti'nin eşi bakın kimmiş

Vakıfbank'ta gösterdiği başarıyı Filenin Sultanları ile taçlandıran Giovanni Guidetti'nin eşi merak konusu oldu. Uzun yıllarda Türkiye'de olan Guidetti, burada bir ile kurdu ve 'enişte' oldu.

Giovanni Guidetti ismini 2020 Tokyo Olimpiyatları dahil olmak üzere bu dönem sık sık duyduk.

Vakıfbank'ta başarıları ile adından söz ettiren ve herkesin tanıdığı Guidetti, Filenin Sultanları ile zirveye çıktı.

Filenin Sultanları Tokyo Olimpiyatlarına çok iyi başladı ancak finali göremeden üzücü bir şekilde elendi.

Guidetti kızlara her zaman güvendi ve katıldıkları CEV turnuvasında 3.lük maçında Hollanda'yı yenerek bronz madalya kazandılar.

Dünya üçüncüsü olan Sultanlar gururlandırırken, başarıları ile göz dolduran Guidetti'nin hayatı mercek altına alınmaya başladı.

Uzun yıllardır Türkiye'de olan Guidetti burada sadece iş değil aynı zamanda gönül bağı kurdu.

Guidetti başarılarının yanına bir güzellik daha ekledi ve emek verdiği ülkede bir Türk kızıyla evlendi.

GİOVANİ GUİDETTİ VE BAHAR TOKSOY AŞKI

Türkiye'de büyük emekler veren Giovani Guidetti, Bahar Toksoy ile evlendi.

2013 yılında Guidetti ile evlenen Bahar Toksoy, voleybolcu. Toksoy o sezon, Guidetti'nin şu anda başında olduğu Vakıbank'ın kadrosunda yer aldı.

2017 yılında Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Toksoy'un "Alinson Yaz" adında bir kızı var.

Guidetti Türkiye'ye karşı duyduğu sevgiyi ise "Benim ailem Türkiye’de. Bahar ve Alison… Türkiye, bana bu güzellikleri sundu.

Milli Takım teklifini bu yüzden kabul ettim. Bu ülkenin bugüne dek bana sunduklarına karşılık vermek istiyorum" sözleri ile anlatmıştı.