Türkü Akbayram kimdir? Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram hakkında bilgiler..

Türkü Akbayram, Star TV ekranlarında yayımlanan Kuzey'in Oğlu Volkan Konak programının bu haftaki konukları arasında yer alıyor. İzleyiciler, 'Türkü Akbayram' kimdir?' sorusuna yanıt arıyor.

Her cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan eğlence ve müzik programı Kuzey'in Oğlu Volkan Konak, her bölüm birbirinden özel konukları ağırlıyor.

Programın bu haftaki konukları arasında Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram yer alıyor. Magazin gündeminde çok görülmese de yıllardır babasının vokalliğini yapan Türkü Akbayram, ilk single çalışmasında ''Hiçbiri'' şarkısını seslendirdi.

Peki, Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram hakkında bilgiler...

TÜRKÜ AKBAYRAM KİMDİR?

1986 yılında dünyaya gelen ve aslen Gaziantepli olan Türkü Akbayram, Ayten ve Edip Akbayram çiftinin kızıdır.

Babasını kendine örnek alan ve onu kızı olduğu için gurur duyduğunu söyleyen Türkü Akbayram, müzik piyasasına 2018 yılında çıkardığı ''Hiçbiri'' adındaki şarkısıyla girmiştir.

Medyada çok ön plana çıkmayan Türkü Akbayram'ın konserden konsere koştuğu belirtilmektedir. 'Akbayram' soy isminin her zaman avantajını yaşadığını ifade eden Türkü Akbayram, Edip Akbayram'ın Türkiye'de gelmiş geçmiş en önemli ve saygıdeğer insanlardan biri olduğunu vurgulayarak, '''Türkü, Edip Akbayram'ın kızıymış' diye beni takdim ettiklerinde onur duyuyorum.'' ifadelerini kullanmıştır.

TÜRKÜ AKBAYRAM EVLİ Mİ?

Türkü Akbayram, 2013 yılında Serdar Çınar ile evlenmiştir. Üniversitede master yaparken tanışan çiftler, Kandilli'deki Adile Sultan Sarayı'ndaki bir düğün ile dünya evine girmiş ve çiftin 2019 yılında Lavin adından kızları dünyaya gelmiştir.

TÜRKÜ AKBAYRAM'IN ŞARKILARI