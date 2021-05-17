Türkücü Ekin kimdir? Demet ve Alişan konuğu Ekin Akkaş'ın biyografisi..

İki kez koronavirüse yakalanan ünlü sanatçı Ekin, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Peki hayatına dair bilgiler merak konusu olan Sanatçı Ekin kimdir? İşte Ekin Akkaş'ın hayatı..

İki kez koronavirüse yakalanıp ölümle burun buruna geldiğini belirten ünlü sanatçı Ekin, Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.

2010 yılında "Sen Tutukladın Beni" albümünü çıkaran ve bu şarkıya Niran Ünsal ile düet yaparak sevenlerinin beğenisini toplayan Ekin Akkaş'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki Sanatçı Ekin kimdir? Ekin Akkaş kaç yaşında, nereli? Demet ve Alişan konuğu Ekin'in hayatı ve biyografisi...

TÜRKÜCÜ EKİN KİMDİR?

Diyarbakır'dan Konya'ya göç eden Akkaş ailesinin en büyük çocuğu olarak doğan Ekin Akkaş, ilkokulu Konya'da okuduktan sonra ortaokul ve liseyi Danimarka'da tamamlamıştır.

PB Aksiyon Scholl'da sinema ve televizyon bölümünü bitiren Ekin Akkaş, Danimarka'da mankenlik yarışmasında birinci olmuştur. Danimarka'nın en çok izlenen kanalı TV 2'de yayımlanan "Kiraz Baharı" dizisiyle oyunculuk alanındaki başarısını ispatlayan şarkıcı Ekin, çocuk yaşta müziğe olan ilgisi ve çalışmaları nedeniyle profesyonelliğe doğru adım atmıştır.

Arkadaşlarıyla birlikte ''Anadolu Ekspresi'' adında bir grup kurarak Avrupa'nın her bölgesinde konserler veren Ekin Akkaş, 1995 yılında Türkiye'ye dönüş yapmış ve Aysel Gürel ile tanışmasının ardından ilk solo albümü "Vesaire Vesaire"yi çıkarmıştır.

Bu albümde Aysel Gürel’in dışında Erhan Güleryüz, Aşkın Tuna gibi usta isimlerle birlikte çalışan Ekin Akkaş, albümünü Mert Müzik etiketiyle piyasaya sürmüştür.

Arkasından Erhan Güleryüz’ün müzik yönetmenliğinde 1997 yılında "Fırat" ve 1999 yılında ''Güneş Ağlıyor" adında iki albüm daha çıkaran Ekin Akkaş’ın ilk bestesi, Güneş Ağlıyor’'dur.

2002 yılında Seyhan Müzik ile ''Vay Vay" albümünü çıkaran Ekin Akkaş, dünyaca ünlü futbolcu Mario Jardel ve eşi Karen Jardel'in yer aldığı "3 Çocuklu Dul Emine" şarkısına çektiği kliple uzun zaman dünya basınında yer almıştır.

2004 yılında Öncü Müzik etiketiyle her yöreden türkülerin bulunduğu arşiv niteliğinde bir albüm yapmış ve sevenlerinin beğenisini toplamıştır.

2006 yılında Seyhan Müzik ile ''Ahmedo'' albümünü çıkaran Ekin Akkaş, Ahmet Kaya'ya yazılan, sözü Ekin'e müziği de Vahdet Güney'e ait "Ahmedo" şarkısına Selda Bağcan ile düet yapmıştır. Bu şarkıyla büyük yankı uyandıran Ekin Akkaş, Ahmet Kaya'nın tahtına aday olarak gösterilmiştir.

Siyasi yasağının ardından tüm Türkiye'de konser maratonuna başlayan Ekin Akkaş, 2009 yılındada "Damat" albümünü çıkarmıştır. ''Shakeron'' şarkısıyla dünyayı kasıp kavuran Soca Boys ile düet yapan Ekin Akkaş, Damat şarkısıyla ''Türkiyenin Damadı'' unvanını elde etmiştir. Bu albümüyle aynı ismi taşıyan şarkı, seneler içerisinde bir çok ödül kazandırmıştır.

2012 yılında Bruce Wiles, Jimy Cary, Soco Boys gibi dünya starlarının katıldığı ''Dünya Kalite Zirvesinde'' en iyi şarkı ödülünü, dünya ca ünlü oyuncu Claire Berminghari'nin elinden alan Ekin Akkaş, 2012 yılında Amsterdam'da gerçekleştirilen Avrupa Kalite Zirvesinde Hande Yener ile beraber ödül almıştır.

Makedonya'da yılın en iyi Balkan Müziği Ödülü'nü alan Ekin Akkaş, Türkiye Türketiciler Derneği'nin gerçekleştirdiği Kalite Sanatçı Ödülü'nü almıştır. 2008 yılında ara verdiği oyunculuğa TGRT ekranlarında yayımlanan ve başrollerini Perihan Savaş, Mehmet Akif Alakurt ve Levent İnanır'ın paylaştığı ''Harput Güneşi" adlı dizi ile geri dönmüştür.

Ekin Akkaş, 2010 yılında "Sen Tutukladın Beni" albümünü çıkardmış ve bu şarkıya Niran Ünsal ile düet yaparak sevenlerinin beğenisini toplamıştır.