Turnayı gözünden vurdu! Berdan Mardini'nin sevgilisi Morena Taraku'nun her pozu şov...

Eski eşi Fatoş Yelliler'in ihanetiyle gündeme gelen şarkıcı Berdan Mardini, yeni bir aşka yelken açtı. Mardini'nin yeni sevgilisi Kosovalı güzel Morena Taraku, paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı.

Berdan Mardini, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden eşi Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde boşanmıştı.

42 yaşındaki Berdan Mardini yeni bir sayfa açtı ve çocukları ile birlikte bambaşka bir hayata başladı.

Spor sayesinde fit bir görünüme kavuşan Mardini imaj değişikliğine de gitti.

Son olarak çıplak vücuduna ceket giyerek günlerde konuşulan Mardini, dövmeli sevgilisiyle gündemde.

AŞK İTİRAFI

Tatlıses'in "Bir düğüne gönderdim, başı yandı oğlanın" demesi üzerine, "Ama şimdi güzel, yeniden başım yandı. Yine aşık oldum. Şu anda ilk defa söylüyorum. Seni seven kadının, sana ilgi göstermesi, seni gerçekten dürüstçe sevdiğini bilmen çok güzel bir şey. Bazı aşklar var, menfaat, kandırma... Ne olacak bilmiyorsun. Bizim eskiden yaşadığımız gibi. Ama şimdi çok mutluyum" dedi.

Berdan Mardini, Kosovalı R&B şarkıcısı Morena Taraku ile uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşıyor.

MORENA TARAKU POZLARIYLA GÜNDEMDE

Kosavalı güzel Morena Taraku 1993 yılında Arnavutluk'ta dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Kosova'da tamamlayan Morena, çocukluğundan beri müziğe ilgi duymuş, 2010 senesinden beri Miss Earth, Miss Liberty of the world, Miss Exclisive yarışmalarında Kosova'yı temsil etmiştir.

Morena Taraku, Balkan'ların "En İyi Pop Sanatçısı Ödülü"nü de kazanarak Balkan ülkelerinin sevilen sanatçıları arasına ismini yazdırmayı başarmıştır. Taraku'nun hedefi ise bir dünya starı olmak.

Cesur pozlarıyla sıkça gündeme gelen Morena Taraku, sahne şovlarıyla da çok konuşuluyor.

İşte o karelerden bazıları...