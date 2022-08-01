Tuvana Türkay ile sevgilisi İzzet Antebi aşka geldi! Bodrum'da romantik anlar..

Tuvana Türkay ile sevgilisi İzzet Antebi aşka geldi! Bodrum'da romantik anlar..

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay ve sevgilisi İzzet Antebi Bodrum'da tatil yapıyor.İkili objektiflere yakalandı.İşte o kareler..

Oyuncu Tuvana Türkay ile iş insanı sevgilisi İzzet Antebi'nin Bodrum tatili devam ediyor. Bodrum Cennet Koyu'nda objektiflere yakalanan ikili romantik dakikalar yaşadı.

Uzun süre denizde vakit geçiren ikili tatilin keyfini çıkartıyor.Tuvana Türkat ve İzzet Antebi'nin aşk tatili sosyal medyanında gündemine geldi.

Aşkları uzun süre magazin gündeminde konu olan ikili şimdilerde dolu dizgin bir aşk yaşıyorlar.İşte Tuvana Türkay ve İzzet Antebi'nin aşk tatilinden kareler..