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    Tuzak 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Çınar'la Ceren'in öpüşme sahnesi dikkat çekti

    TV8'in yeni dizisi Tuzak, dün yayınlanan bölümüyle izleyicileri televizyona kilitledi. Yeni bölümü ise merak konusu oldu. Yeni dizinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar…
    • 17.11.2022 - 13:18
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    Tuzak 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Çınar'la Ceren'in öpüşme sahnesi dikkat çekti

    Dizi severler tarafından merakla beklenen Tuzak dizisinin son bölümü dün akşam TV8'de yayınlandı.

    İddialı senaryosu ve birbirinden güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren yeni dizinin iki bölümü de çok beğenildi.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi başarılı isimler yer alıyor.

    Dün yayınlanan bölümden sonra, Tuzak dizisinin 6. bölümü izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

    Yeni bölüm fragmanında ise Çınar ile Ceren’in konuşması ekranlara damga vururken, Çınar’ın bir anda Ceren’i öpmesi dikkat çekti. İşte yeni bölüm fragmanı…

    Tuzak 6. bölüm fragmanı İZLE

    Tuzak 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Çınar la Ceren in öpüşme sahnesi dikkat çekti #1


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