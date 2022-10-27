Tuzak dizisinin Umut'u Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kim çıktı! Sarışın güzelliğiyle göz doldurdu...

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Tuzak dizisinde Umut karakterini canlandıran Akın Akınözü'nün sevgilisi güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte ünlü oyuncunun gözünden sakındığı sevgilisi...

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Tuzak dizisinde Umut karakterini canlandıran Akın Akınözü, daha önce ekranlarda Hercai, Kaderimin Oyunu dizilerinde de rol almıştı. 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelen yakışıklı oyuncu, Hercai dizisinde rol aldığı partneri Ebru Şahin'le büyük beğeni toplamıştı. Şimdilerde Tuzak dizisiyle ekrana geri dönen Akınözü'nün sevgilisi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Tuzak'ın Umut'u Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kim çıktı!

32 yaşında olduğu bilinen Akın Akınözü, Büyük Kolej mezunu olarak lise hayatını tamamlamıştır. General Studies IC Berkeley Applied Math(Uygulamalı Matematik) alanında da lisans eğitimi aldığı bilinen Akınözü, üniversite hayatını bitirmesinin ardından oyunculuğa yönelmiş ve oyunculuk eğitimleri almıştır. Sonrasında 2015 senesinde yayın hayatına başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisiyle ilk defa televizyon ekranlarında boy göstermişti.

Akınözü, en önemli çıkışını ise 2019-2021 seneleri arasında yayımlanmakta olan Hercai dizisinde hayat verdiği Miran karakteriyle yakalamıştı.

Yakışıklı oyuncunun sevgilisinin kimliği ise şaşırttı. Akınözü'nün 27 yaşındaki sevgilisi Sandra Pestemalciyan, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

İşte Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan...