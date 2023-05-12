TV YAYIN AKIŞI: 12 Mayıs 2023 Cuma televizyonda neler var? Cuma günü ekranlarda birbirinden farklı yapımlar olacak. Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını yine kıyasıya yarışacak. Peki, bugün hangi diziler ve filmler var? İşte 12 Mayıs 2023 TV yayın akışları...

Cuma gününün yorgunluğu ekran karşısına atılacak... 12 Mayıs 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Hızlı ve Öfkeli 8, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Survivor 2023, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Gol Kralı programları ekrana gelecek. Bu kapsamda izleyiciler, takip ettikleri kaçırmamak adına kanalların yayın akışları hakkında aramalar yapıyor. Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Ateş Kuşları 22:00 Cumhurbaşkanı İle Gündem Öze Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Hızlı ve Öfkeli 8 (Yabancı Sinema) 22:45 Kutsal Damacana: Dracoola (Yerli Sinema) Star TV yayın akışı 07:00 Mesut Yar İle Bugün 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Yalı Çapkını 20:00 Yalı Çapkını Fox TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:15 Yalnız Kalpler 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Gülcemal 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Gol Kralı (Yerli Sinema) 22:00 Liderler Fox’ta 23:00 Orta Sayfa TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Kalk Gidelim 16:10 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Kızılcık Şerbeti 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Kızılcık Şerbeti TV8 yayın akışı 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra