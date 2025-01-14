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Haber Merkezi

İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 39 şüpheli gözaltına alındı..

Akpolat'ın gözaltına alınması sonrası başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere tüm partiden tepkiler yükseldi..

Akpolat'a destek açıklamaları yapan Özgür Özel'in konuşmaları, tv100 ekranlarında da tartışıldı..

"ÇAPI O KADAR"

Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Eşit Ağırlık" programı konuklarından olan Ağrı Belediyesi eski Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Özel'i kastederek "Çapı o kadar" demesi ise canlı yayında gergin anlar yaşanmasına neden oldu..

"SİZE DE ÇAPINIZI SORARLAR O ZAMAN"

Sayan'ın ifadelerine sert tepki gösteren CHP'li Turan Aydoğan "Bir CHP'li var karşınızda. Ben AK Parti Genel Başkanı'nın çapını tartışıyor muyum! Yapmayın ya" dedi.

Sayan'ın "Çapı o kadar" sözlerini yenilemesinin üzerine daha da sinirlenen Aydoğan "Size de çapınızı sorarlar o zaman" yanıtını verdi.

"SENİN DE ÇAĞIN AĞRI KADAR O ZAMAN"

Tansiyonun yükseldiği programda ikili arasında geçen diyaloglar şu şekilde;

Savcı Sayan: Sorabilirsiniz

Turan Aydoğan: Niye sorayım ya, ben saygılı bir adamım.

Savcı Sayan: Ben de saygılı adamım, bakın şimdi çapı o kadar.

Turan Aydoğan: Sizin de çapınız Ağrı kadar o zaman.

Savcı Sayan: Ben Ağrı'lıyım, evet benim çapım Ağrı kadar.

Turan Aydoğan: Koca CHP'nin MYK üyeliğini yaptınız, çağınız Ağrı kadar mı?!

Savcı Sayan: Evet Ağrı kadar. Ağrı benden büyük..

Turan Aydoğan: Çapsız diyemezsin Genel Başkanı'mıza ya..

Savcı Sayan: Çapsız ya.