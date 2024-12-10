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TV100'ün sevilen programı Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı'nda dikkat çeken anlar yaşandı.

"Suriye ve Irak, devlet olamadı mı?" konusu üzerine tartışılan yayında İlber Ortaylı'ya Soli Özel'in, "Deniz hanım konuşsun, konuşuyordu sözünü kestiniz" demesi üzerine Ortaylı, sinirlerine hakim olamadı.

YAYINDAN AYRILDI

Ortaylı, "Bırakın bu konuşmayı, böyle bir tartışma olmaz, ben bırakıyorum. Her şeyin bir haysiyeti vardır. Geliyorsunuz, tavrınızı koydunuz ortaya. Nereden geliyorsun, talimat veriyormuşsun gibi oturuyorsun, okuyorsun?" diyerek yayını terk etti.

Bayülgen, reklam arası verdikten sonra yayına Ortaylı olmadan devam etti.