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    • TV8'in yeni dizisi gümbür gümbür geliyor! Sıfırıncı Gün dizisinin konusu, oyuncuları ve fragmanı!

    TV8'in yeni dizisi gümbür gümbür geliyor! Sıfırıncı Gün dizisinin konusu, oyuncuları ve fragmanı!

    TV8 ekranlarında seyirci ile buluşacak Sıfırıncı Gün dizisinin tanıtım videosu yayınlandı. Dizinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.
    • 29.11.2022 - 12:16
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    TV8'in yeni dizisi gümbür gümbür geliyor! Sıfırıncı Gün dizisinin konusu, oyuncuları ve fragmanı!

    Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in, yapımcılığını ise Acun Medya'nın üstlendiği Sıfırıncı Gün dizisi TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin ilk görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Dizinin konusu

    Uluslararası polisiye ve suç odaklı bir dizi olmasıyla dikkat çeken Sıfırıncı Gün dizisi, Amerika Birleşik Devletleri Miami'den Arnavutluk'a pek çok bölgede yapılacak çekimler ile izleyicinin adeta nefesini kesecek.

    Dizinin oyuncu kadrosu

    • Yiğit Özşener – Ejder
    • Savaş Özdemir – Sırtlan
    • Engin Öztürk – Özgür
    • Aybüke Pusat – Nisan
    • Berk Cankat
    • Yiğit Özşener
    • Sarp Akkaya
    • Damla Colbay
    • Uğur Uzunel
    • Esra Ruşan

    TV8'in iddialı dizisi Sıfırıncı Gün'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı. Oynat bakalım...

    Sıfırıncı Gün tanıtım videosu İZLE

    TV8 in yeni dizisi gümbür gümbür geliyor! Sıfırıncı Gün dizisinin konusu, oyuncuları ve fragmanı! #1


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