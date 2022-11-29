Haberler

Medya Haberleri

TV8'in yeni dizisi gümbür gümbür geliyor! Sıfırıncı Gün dizisinin konusu, oyuncuları ve fragmanı!

TV8'in yeni dizisi gümbür gümbür geliyor! Sıfırıncı Gün dizisinin konusu, oyuncuları ve fragmanı!

TV8 ekranlarında seyirci ile buluşacak Sıfırıncı Gün dizisinin tanıtım videosu yayınlandı. Dizinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.