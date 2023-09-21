TV'de bugün: 21 Eylül 2023 Perşembe yayın akışı Perşembe günü kanalların akışları belli oldu.. Peki, bugün TV'de neler var? İşte TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

ensonhaber.com

Televizyon izleyicileri, takip ettikleri yapımları kaçırmamak adına günlük akışa göz atıyor.

Her kanalda, birbirinden farklı içerikler yer alıyor.

21 Eylül Perşembe akşamı da birçok dizi, film, yarışma ekranda olacak.

Kızılcık Şerbeti, Dilek Taşı, Aldatmak, Dengesiz, Kendi Düşen Ağlamaz, Hudutsuz Sevda, MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

Star TV yayın akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Dengesiz (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:15 Bu Tabak Kimin?

17:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda





TRT 1 yayın akışı

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

16:00 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Rambo 4 (Yabancı Sinema)





TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star