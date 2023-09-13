TV'de Çarşamba Akışı! Bugün hangi diziler var? İşte 13 Eylül 2023 yayın akışları Çarşambanın yapımları, izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte 13 Eylül 2023 TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

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Reyting yarışı tam gaz devam...

Çarşamba günü her bir saatte farklı birçok yapım izleyicilerle buluşacak.

Akşam saatlerinde Güldür Güldür Show, Dönence, MasterChef Türkiye All Star, Çöp Adam, Bambaşka Biri, Safir ve Benim Güzel Ailem yayında olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 613Eylül Çarşamba 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Dilek Taşı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

Star TV yayın akışı

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyate

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Çöp Adam

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yabani

13:30 En Hamarat Benim

16:00 Bu Tabak Kimin?

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

TRT 1 yayın akışı

07:20 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:50 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:30 Zirve Ateşi (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star