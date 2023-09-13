TV'de Çarşamba Akışı! Bugün hangi diziler var? İşte 13 Eylül 2023 yayın akışları

Reyting yarışı tam gaz devam...
Çarşamba günü her bir saatte farklı birçok yapım izleyicilerle buluşacak.
Akşam saatlerinde Güldür Güldür Show, Dönence, MasterChef Türkiye All Star, Çöp Adam, Bambaşka Biri, Safir ve Benim Güzel Ailem yayında olacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 613Eylül Çarşamba 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Dilek Taşı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
Star TV yayın akışı
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyate
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Haber
19:00 Çöp Adam
Fox TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yabani
13:30 En Hamarat Benim
16:00 Bu Tabak Kimin?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
TRT 1 yayın akışı
07:20 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:50 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:30 Zirve Ateşi (Yabancı Sinema)
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star