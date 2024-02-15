TV'de Perşembe: Bugün televizyonda neler var? Yayın akışları açıklandı
ensonhaber.com

TV izleyicileri, takip ettikleri yapımları kaçırmamak adına saatlerini araştırıyor.

Kanallar arasında gezinenler çoğu zaman arama motorlarında yayın akışlarını sorguluyor.

Perşembe akşamı Bahar, İnci Taneleri, Aldatmak, Sakla Beni, Kül Masalı, Hudutsuz Sevda ve Survivor All Star 2024 programları ekrana gelecek.

Peki, 15 Şubat'ta NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında neler var? İşte akışlar...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Senden Önce

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

Star TV yayın akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

00:15 Yalı Çapkını

NOW TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

TRT 1 yayın akışı

07:00 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:10 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Kül Masalı

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

22:30 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024