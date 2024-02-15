TV'de Perşembe: Bugün televizyonda neler var? Yayın akışları açıklandı

TV izleyicileri, takip ettikleri yapımları kaçırmamak adına saatlerini araştırıyor.
Kanallar arasında gezinenler çoğu zaman arama motorlarında yayın akışlarını sorguluyor.
Perşembe akşamı Bahar, İnci Taneleri, Aldatmak, Sakla Beni, Kül Masalı, Hudutsuz Sevda ve Survivor All Star 2024 programları ekrana gelecek.
Peki, 15 Şubat'ta NOW, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında neler var? İşte akışlar...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Senden Önce
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
Star TV yayın akışı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Sakla Beni
20:00 Sakla Beni
00:15 Yalı Çapkını
NOW TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
TRT 1 yayın akışı
07:00 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:10 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Kül Masalı
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
22:30 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024