Twice grubu üyesi Hirai Momo kimdir, kaç yaşında? Momo nereli, mesleği nedir?

Twice'ın Youtube kanalından yapılan ''MOMO Performance Project'' adlı paylaşımın ardından Hirai Momo sosyal medyada gündem oldu. K-Pop hayranları, Momo'nun hayatı ile ilgili araştırmalar yapıyor.

Twice, 18 Şubat tarihinde 'Performance Project' adlı bir proje başlatacağını açıklamıştı.

Bugün Twice'ın Youtube kanalından ''MOMO Performance Project'' adlı bir klip paylaşıldı. Bu paylaşımın ardından Twice'ın ana dansçısı ve yon vokali olan Hirai Momo sosyal medyada gündem oldu.

Momo’nun hayatı ve mesleği merak ediliyor.

İşte, Hirai Momo ile ilgili merak edilenler..

HİRAİ MOMO KİMDİR?

9 Kasım 1996 tarihinde Kyoto, Japonya’da doğan Hirai Momo, Twice grubu üyesidir. Japon şarkıcı Momo, JYP Entertainment'a bağlı Twice adlı grubun vokali, söz yazarı, alt rapçsi ve ana dansçısıdır.

Momo çok genç yaşta dans etmeye başlamış ve Amuro Namie,K-pop sanatçılarından Rain ve Lee Hyori'yi izleyerek şarkıcı olmaya karar vermiştir.

Momo Twice grubu ile çıkış yapmadan önce JYP Entertainment'in SIXTEEN adlı programında yarışmış ve kazanmıştır.

2014 yılında JYP’de staj yaparken GOT7’nin “Stop Stop It”, Junho’nun “Feel”, miss A’nın “Only You”, Wooyoung’un “Rose”, Heechul and Min Kyung Hoon’un “Sweet Dream” müzik videolarında yer almıştır.

Momo kelimesi, Japonca’da şeftali anlamına gelmektedir. Twice grubunun Twitter ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda bazen şeftali emojisi kullanmaktadır.

Korece ve Japonca konuşabilen Momo, yemek yemeyi çok sevmektedir. Özellikle jokbal yemeğine bayıldığı bilinmektedir (Jokbal: soya sosu ve baharatlarla pişirilmiş domuz paçasından yapılan bir Kore yemeği).

Momo'nun dans etmeyi çok sevdiği ve saatlerce dans pratiği yaptığı bilinmektedir. Boş zamanlarında diğer idol gruplarının dans koreografilerini öğrenmekten hoşlanan Momo, en çok urban dansında kendisine güvenmektedir.

TWİCE VE MOMO

Momo, 13 Nisan 2012’de ablasıyla birlikte idol seçme elemelerine katılmış ve bu elemelerden geçmiştir. Ancak ablası elemelerde başarılı olamamıştır.

J.Y.Park, Momo’nun dans yeteneği nedeniyle onun TWICE grubu bünyesine katılmasını sağlamıştır.

2 Ocak 2020 tarihinde, Label SJ ve JYP Entertainment tarafından Momo ve Kim Hee-chul (Super Junior)'un çıktığı açıklanmıştır.

MOMO'NUN ROL ALDIĞI FİLMLER

MY Little Television

Baek Jong-won’s Top 3 Chef Kings

People of Full Capacity

Vitamin

We Will Eat Well

The Show

Hit the Stage

Finding MOMOLAND

Idol Chef King

MOM'NUN YER ALDIĞI MÜZİK PROGRAMLARI