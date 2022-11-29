Petrol
84.64
0.89%
Euro
19.2741
0.08%
Dolar
18.6392
0.07%
Altın
1.05
0.75%
Borsa
4962
0.00%
Bitcoin
311.400
0.45%
BTXN Coin
5.68
-1.04%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Twitter karakter sınırlamasını artırmak için çalışıyor

    Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, karakter sınırını 1000'e çıkarmak için çalıştıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 19:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Twitter karakter sınırlamasını artırmak için çalışıyor

    Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter'ın sansasyonel satış sürecinden sonra değişiklikler art arda geliyor.

    Şirketin yeni sahibi Elon Musk yine tartışma yaratan bir adım attı.

    Karakter sınırı 1000'e çıkıyor

    Musk 280 karakter sınırı ile atılan twitleri 1000 karaktere çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

    Bu özelliğin, ne zaman ve kimlere kullanıma sunulacağına ilişkin herhangi bir duyuru bulunmuyor.

    Şirket, Musk öncesi dönemde kapasitesini ikiye katlamadan önce uzun bir süre yalnızca 140 karaktere izin verdi.

    Sırada şifreli DM'ler var

    Twitter için yakında gelecek bir başka özellik de, özellikle bir kullanıcıdan diğerine doğrudan mesajlarla, Twitter kullanıcılarının çevrim içi gizliliklerinde yardımcı olacak şifreli DM'ler.

    Bu, Musk'ın herkes için daha iyi bir deneyim sunmayı amaçladığını iddia eden sosyal medya platformunun yeni versiyonu olan Twitter 2.0 planlarının bir parçası.

    Twitter karakter sınırlamasını artırmak için çalışıyor #1


    Türkiye'nin petrol ithalatı eylülde yüzde 9,16 arttı
    Ekonomi

    Türkiye'nin petrol ithalatı eylülde yüzde 9,16 arttı

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Diletta-Karius aşkı
    Medya

    Diletta-Karius aşkı

    Görüş Bildir