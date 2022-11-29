Twitter karakter sınırlamasını artırmak için çalışıyor

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, karakter sınırını 1000'e çıkarmak için çalıştıklarını açıkladı.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter'ın sansasyonel satış sürecinden sonra değişiklikler art arda geliyor.

Şirketin yeni sahibi Elon Musk yine tartışma yaratan bir adım attı.

Karakter sınırı 1000'e çıkıyor

Musk 280 karakter sınırı ile atılan twitleri 1000 karaktere çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

Bu özelliğin, ne zaman ve kimlere kullanıma sunulacağına ilişkin herhangi bir duyuru bulunmuyor.

Şirket, Musk öncesi dönemde kapasitesini ikiye katlamadan önce uzun bir süre yalnızca 140 karaktere izin verdi.

Sırada şifreli DM'ler var

Twitter için yakında gelecek bir başka özellik de, özellikle bir kullanıcıdan diğerine doğrudan mesajlarla, Twitter kullanıcılarının çevrim içi gizliliklerinde yardımcı olacak şifreli DM'ler.

Bu, Musk'ın herkes için daha iyi bir deneyim sunmayı amaçladığını iddia eden sosyal medya platformunun yeni versiyonu olan Twitter 2.0 planlarının bir parçası.