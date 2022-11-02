Twitter kurucusundan yeni sosyal ağ: Bluesky Social nedir, ne zaman çıkacak?

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yeni bir sosyal ağ projesine başladığını duyurdu. Peki Bluesky nedir? Ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

SpaceX uzay şirketinin kurucusu Elon Musk, Twitter'ı 44 milyon dolara satın almasının ardından, planladığı değişiklerle gündem oldu.

Ancak Twitter'a yeni rakiplerin çıkıyor olması, Elon Musk'ın başını oldukça ağrıtacak. Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey boş durmuyor.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından Jack Dorsey, yeni 'merkeziyetsiz' sosyal medya platformu üzerinde çalışmalar başlattığını duyurdu.

Jack Dorsey, Bluesky isimli yeni bir sosyal ağ kurmaya hazırlanıyor. Dorsey, beta testlerinin yakında başlayacağını duyurdu.

Peki Twitter'a rakip olacak yeni sosyal ağ Bluesky nedir? Ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Bluesky Social nedir ve ne zaman çıkacak?

Bluesky, tek bir şirket temelinde kontrol edilmeyecek. ''Merkezi olmayan ve açık sosyal medya'' şeklinde tanımlanan Bluesky, bu ayın ortalarında ''Bluesky Social'' ismiyle halka açıklanacak. İlk olarak uygulamayı test etmek amaçlı piyasaya sürülecek.

Beta sürümünün ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Yapılan duyuru sonrasında sürümü test etmek için 30 binin üzerinde başvuru yapılmış.

Jack Dorsey'in bu girişimi oldukça zamansız olsa da, merkeziyetsiz bir sosyal platform düşüncesini ilk olarak 2019 yılında bir Tweet atarak duyurmuştu.