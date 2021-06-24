Twitter'da gündem oldu: Bihter Ziyagil ne zaman öldü? Unutulmaz Bihter Ziyagil replikleri..

Twitter'da gündem oldu: Bihter Ziyagil ne zaman öldü? Unutulmaz Bihter Ziyagil replikleri..

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu'nun efsane karakteri Bihter Ziyagil, 11. ölüm yıl dönümünde anılıyor. Twitter'da Bihter Yöreoğlu'nun unutulmaz replikleri paylaşılıyor. İşte Bihter Ziyagil sözleri..

2008 yılında Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre gibi isimlerin paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi, unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.

Konusu ve oyuncuları ile hafızalara kazınan Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakterleri arasında yer alan Bihter Ziyagil'in 11. ölüm yıldönümü nedeniyle sosyal medyada hafızalara kazınan replikleri paylaşılıyor.

İşte Aşk-ı Memnu konusu ve Beren Saat'in hayat verdiği Bihter Ziyagil'in efsane replikleri...

BİHTER ZİYAGİL UNUTULMADI

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizi, 2008 yılında Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluştu.

Reytingleri alt üst eden dizi, enaryosu kadar cesur sahneleri, kullanılan mekanlar ve kıyafetlerle de hafızalarda yer edindi.

Aşk-ı Memnu 24 Haziran 2010 tarihinde görkemli bir final ile ekranlara veda etti. Final bölümünde, aşkı ve evliliği arasında kalan Bihter Ziyagil, Behlül'ün ihanetine intiharı ile karşılık verdi.

Bihter Ziyagil'in ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bihter için binlece mesaj atıldı. Dizinin finalinden yıllar geçmesine rağmen, izleyiciler Bihter Ziyagil'i her ölüm yıl dönümünde anmaya devam etti.

Büyük finalden 11 yıl sonra bugün bir kez daha sosyal medyada gündem olan Bihter Ziyagil, #bihterziyagil hashtag'i ile Twitter'da TT listesinin ilk sırasına yerleşti.

BİHTER ZİYAGİL KİMDİR?

Bihter Ziyagil, Halid Ziya Uşaklıgil'in romantik drama romanından uyarlanan aynı adlı Aşk-ı Memnu dizisinin başrol karakteridir.

Soylu bir kız olan Bihter, 1975 yılındaki TRT yapımı televizyon dizisinde Müjde Ar, 2008 yapımı televizyon dizisinde ise Beren Saat tarafından canlandırılmıştır.

BİHTER ZİYAGİL REPLİKLERİ

"Ölüyorum anlasana! Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar... Ben işkenceler içinde kıvranırken onların mutluluğundan ölüyorum; anne ben ölüyorum yardım et!"

"Tabi siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama..."

"Yüzünde en çok görmek istediğim şeyi gördüm; hayal kırıklığı..."

"Bihter Ziyagil'im ben! Firves Yöreoğlu'nun kızıyım! Kimse ayaklarının altına alamaz beni... Kimse canımı acıtamaz, gayet iyiyim ben... Teselliye ihtiyacım yok benim!"

"Biraz önce ateşe uzattım elimi, alevin tam ortasına... Bu bir yangın, yanıyorum ama acıyı hissetmiyorum…"

"Sıkıcı evliliğimin oyuncağına mesajımdır... Seni sevmedim doğru, benim için tutkuydun; sadece olmasını istediğim yerdeydin..."

"Nihal'i terk edemeyeceğin için beni terk ediyorsun... O ölmesin diye beni öldürüyorsun… Nihal tek nefeste sönüverecek çiçek; peki ya Bihter?"

"Yüzümde en sahici gülümsememle onların mutluluğunu alkışlayacağım..."

"Biz tango gibiyiz, bir yakınlaşıp bi uzaklaşıyoruz... Şundan eminim ki içimizdeki müzik bitene kadar pistten çekilmeyeceğiz!"

"Çok acı çekiyorum... Beynim suçlu, yüreğim suçlu; keşkenin ne demek olduğunu en çok bu gece hissettim..."