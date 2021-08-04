Twitter'dan saydırdı! Ezgi Mola'dan zehir zemberek sözler..

Ezgi Mola, Twitter hesabı üzerinden kendisinin fotoğrafını kullanarak "#SeninleyizReis" etiketini paylaşanlara küfür etti. Mola'nın paylaşımı kısa süre içinde gündem olurken, binlerce yorum geldi.

TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nda "Safiye" karakterini cablandıran Ezgi Mola, Twitter hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Türkiye'de çıkan yangınlara ilişkin paylaşımlar yapan Mola, Twitter'dan yapılan bir paylaşımda kendi fotoğrafının kullanılması ve "#SeninleyizReis" etiketinin yer almasından rahatsız oldu.

Mola, fotoğrafının kullandığı paylaşımın üzerine küfür ve hareket içerikli yazılar yazdı.

Ezgi Mola'nın fotoğrafının kullanıldığı paylaşımda ise "Help Turkey" etiketine atıf yapılarak, "Etiketlere ilk gün ben de destek vermiştim ama büyük bir operasyonun parçası olduğumu anladım." ifadeleri yer aldı.

EZGİ AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ..

Ezgi Mola, fotoğrafını paylaşan vatandaşa, "Geri zekalı" ve "S. sürülecek akıl yok ya bunlarda" ifadeleriyle küfürler ve hakaretler yağdırdı.

Oyuncu, paylaşımının tamamına şunları yazdı:

"Bunu yapan geri zekalı: Buna harcayacağın zamanı ülkenin yanan toprağını korumaya harcasan vatana millete daha hayırlı evlat olursun geri zekalı! Havadan yardım talebi duyur, insanlara ihtiyaç listeleri yolla bir işe yara, bunu yapacağına. S. sürülecek akıl yok ya bunlarda."