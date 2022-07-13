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    Twitter'ı salladı! Burcu Özerk'in o pozu hayran bıraktı...

    Sosyal medya ağı Twitter'ın gündemine düşen güzel oyuncu Burcu Özerk, son paylaşımıyla yıktı, geçti. İşte o fotoğraf...
    • 13.07.2022 - 17:44
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    Twitter'ı salladı! Burcu Özerk'in o pozu hayran bıraktı...

    1989 doğumlu oyuncu Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

    Güzel oyuncu, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşadı ve bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırdı.

    Burcu Özberk'in, Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri ise oyunculuk kariyerinin dönüm noktası oldu.

    Özerk'in son olarak rol aldığı "Aşk Mantık İntikam" dizisi geçtiğimiz aylarda final yaparak ekranlara veda etmişti.

    Ünlü oyuncu, bir süre çalışmak istemediğini ve kendisine vakit ayırmak istediğini açıklamıştı.

    Şimdilerde bol bol tatil yapan oyuncu paylaştığı fotoğraf ile gündem olmaya başladı.

    Twitter'ın gündeminde...

    Özerk, sosyal medya ağı Twitter'da gündemdekiler listesinde 1. sırada yer aldı.

    Güzel oyuncunun Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı fotoğrafına "Güneş gibi doğdun", "Işıl ışıl", "Sabah güneşim, yine çok güzel" gibi yorum geldi.

    Burcu Özerk'in beğenilen pozu...

    Twitter ı salladı! Burcu Özerk in o pozu hayran bıraktı... #1Twitter ı salladı! Burcu Özerk in o pozu hayran bıraktı... #2

    Twitter ı salladı! Burcu Özerk in o pozu hayran bıraktı... #3

    Twitter ı salladı! Burcu Özerk in o pozu hayran bıraktı... #4


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