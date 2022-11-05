Twitter'ın patronu Elon Musk, eski sevgilisinin Twitter hesabını kapattı

Twitter'ı satın almasının ardından yeniden gündemde olan Elon Musk'ın eski sevgilisi Amber Heard'ün Twitter hesabı kapatılmasıyla tekrar gündeme geldi.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su ve Doge Coin kurucusu olarak tanınan Elon Musk, geçtiğimiz günlerdeTwitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı.

Satın aldığı twitter ile beraber pek çok değişiklik meydana geldi; sosyal medya platformu yöneticilerin değişti, ekip üyelerinden bazılarının işten atılması ve mavi tik'e sahip olmanın belirli bir ücreti olmasıyla zaten gündemden düşmezken bir başka olay ile yine gündeme geldi.

'@realAmberHeard' kullanıcı hesabı bulunmuyor

Bu kez Musk'ın eski sevgilisi, 'Aquaman' yıldızı Amber Heard'ın birden bire Twitter hesabı kayboldu.

Twitter'da Amber Heard'ın kullanıcı adını yazınca, hesaba ulaşılmıyor. Hal böyle iken soru işaretleri Elon Musk'a çevrildi.

Yaşanan oalyla ilgili birçok kullanıcı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla beraber Amber Heard'ın hesabını kapattığını öne sürülürken diğer bir kullanıcılar ise; eski eşi Johnny Depp'e ile yaşanan davanın üzerine insanların tepkilerine karşı ara vermek istediği için kapattığını iddia etti.