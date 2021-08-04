Üç ay hapis yatmıştı! Nuri Alço'dan uyuşturucu itirafı: İdamla yargılandım

Yeşilçam'ın gazoz sahneleri ile akıllara kazınan 70 yaşındaki efsane oyuncusu Nuri Alço, açıklamalarıyla şaşırttı. Alço, 3 ay boş yere hapis yattığını ve idamla yargılandığını söyledi.

Türk sinemasının gazozlu kötü karakteri Nuri Alço, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu.

Kötü adam rolüne rağmen milyonlarca kişi tarafından sevilen oyuncu kariyer yolculuğunu anlattı.

Hayatına ilişkin bilinmeyen detayları paylaşan sanatçıdan gelen itiraflar ise dinleyenleri şoke etti.

Alço, 1989 yılında boş yere hapis yattığını ve o dönem idamla yargılandığını açıkladı.

İşte Nuri Alço'nun konuşmalarından satır başları...

"İLK İŞİM BANKACILIKTI"

“İlk işim bankacılıktı. Eskişehir Bankası’nda çalıştım iki sene, daha sonra ilaç mümesilliği yaptım. Çok zor işti ama firma satış elemanı olarak fiziği güzel insanları seçiyordu iki sene kadar bu işi yaptım. Daha sonra fotomodellik ve sinema oldu.”





''ÜÇ AY BOŞ YERE HAPİS YATTIM''

1989’da iş adamı Adnan Sapmaz’a çek karşılığında kokain temin ettiği iddiasıyla tutuklanan Alço, olayın aslını anlattı;

''O zaman idamla yargılandım. Benim öyle bir şeyle hiç ilgim yok. O zaman bazı kişilerle gezip dolaşmam bu tür olayları başıma açtı. Tabii filmde de bu tip karakterde rol aldığım için büyük olay oldu. İfademi aldılar bir sorun olmadığı için serbest kaldım. Üç ay kadar cezaevinde boşuna yattım. İkinci mahkemede saldılar. Ben hayatımda sigara bile kullanmam'' dedi.

''İLK BAŞROLÜ TÜRKER İNANOĞLU VERDİ''

İlk başrolünü Türker İnanoğlu’ndan alan Alço, "Senin nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorum, onun için senaryoya gerek yok." dedi.

"Peki çizgim nedir, Tarık Akan başrol olan bir insan ben nasıl oluyorum’ diye sordum. Filmin başından sonuna kadar Tarık Akan 4 gün çalıştı, polis emniyet müdürünü oynuyordu. Biz 22 iş gününde filmi bitirdik. Türkiye’nin hasılat rekoru kıran filmlerinden biri ‘Kayıp Kızlar…’ Arkasından Hülya Avşar ile Tele Kızlar’ı çektik… Bu şekilde devam etti kariyerim." ifadelerini kullandı.

''KÖTÜ ADAM ROLÜ TEDİRGİN ETTİ''

Kötü adam karakteri için tereddütleri olan Alço, Türker İnanoğlu’nun kendisini ikna ettiğini söyledi:

''Türker Abi, ‘kötü adamı oynayacağın’ dediğin de tereddüt ettim. Çok büyük bir olay, o karakter çok kötüydü. Ben de gayet çizgisi düzgün bir insanım, ‘nasıl oynarım’ diye düşündüm. Ailem de bu konularda tutucuydu… Çok düşündüm Türker abiye de ‘hayır’ demek mümkün değil, ‘seni bir iyi rolde, bir kötü rolde oynatacağım onu ayarlayacağım, bundan sonra da Alev Alev’i çekeceğim’ dedi. Ben de kabul ettim. Biz başka filmlere başladık, bir baktım ‘Alev Alev’ filmi çekiliyor. Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Gülşen… Beraber çekiyorlar ‘nasıl oldu’ diye sordum. ‘Sen hiç karışma yakaladım, gayet iyi’ dedi… Bu çizgiyi o zaman belirledik. Tipi güzel. İyi bir fiziği, kuşamı olan kötü adam karakteri yaratıldı. Yeşilçam’da bu düzeyde kötü adam yoktu. Kariyerim bu şekilde başladı.''

''KAZANDIĞIM PARAYI KIYAFETE HARCADIM''

Yeşilçam döneminde sinemadan para kazanmanın münkün olmadığını belirten Alço, dönem oyuncularının buğun çok zor şartlar altında yaşadıklarını söyledi:

“O zaman sinemadan para kazanmak çok mümkün değildi. Kıyafetlerimizi kendimiz alıyorduk, sete arabayla gitmek falan yoktu. Taksim’de Yeşilçam Sokağı’nda toplanır oradan minibüse binerdik. Orası o zaman tam curcunaydı. Herkes kıyafetiyle hazır bir şekilde gelirdi. O zaman Cüneyt abi bile üç film için 10 bin liraya anlaşmıştı. Film başına 3 bin lira gibi bir şeye geliyordu. Ben hep zengin adamı oynuyorum, İtalya’dan giyiniyorum. Aksesuarı falan gören ‘abi nereye ev mi taşıyorsun’ derdi. Kıyafetleri hep kendi paramızla alırdık. Minibüse geç kalan taksi tutup gelmesi gerekiyordu. Çok büyük zorluklar çektik. Varillerde ateş yakıp ısınırdık, ama o günler özleniyor şimdi. O dönem kazandığım paranın %70’i kıyafete gitti.”





''YEŞİLÇAM OYUNCULARI ÇOK ZOR DURUMDA''

Yıllarca Türk sinemasına hizmet eden usta oyuncu, Yeşilçam oyuncularına yapılan muameleden rahatsız olduğunu sözlerine ekledi:

“Yeni dönemde Yeşilçam oyuncularına teklif gelmiyor. O kadar yetenekli insan var ama çoğu aç. Çok zor durumdalar, ben yine idare ediyorum. Film, reklam, açılışlarla… Zaten Yeşilçam’dan çok az kişi kaldık. Bugüne kadar çektiğim filmlerden telif hakkı da alamadık. 200 – 250 film çektik hala yayınlanıyor ama bize gelen bir şey yok. Birçok yapım firmasını da ziyaret ediyoruz ‘tamam’ diyorlar, söz veriyorlar sonra ses çıkmıyor. Bu sadece benim başıma gelmiyor birçok Yeşilçam oyuncusunun başına geliyor. “