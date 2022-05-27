Haberler

Medya Haberleri

Üç Kız Kardeş 14. bölüm 2. fragmanı: İntihar eden Türkan, Somer'in kollarında nefes verdi

Üç Kız Kardeş 14. bölüm 2. fragmanı: İntihar eden Türkan, Somer'in kollarında nefes verdi

Üç Kız Kardeş'in yayınlanan fragmanında; Türkan'ın yaşananları daha fazla kaldıramadığı ve intihar etmek için ilaç içtiği görüldü. Onu bayılmak üzereyken Somer yakaladı.