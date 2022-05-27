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    Üç Kız Kardeş 14. bölüm 2. fragmanı: İntihar eden Türkan, Somer'in kollarında nefes verdi

    Üç Kız Kardeş'in yayınlanan fragmanında; Türkan'ın yaşananları daha fazla kaldıramadığı ve intihar etmek için ilaç içtiği görüldü. Onu bayılmak üzereyken Somer yakaladı.
    • 27.05.2022 - 14:53
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    Üç Kız Kardeş 14. bölüm 2. fragmanı: İntihar eden Türkan, Somer'in kollarında nefes verdi

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş'in çekimleri Ayvalık'ta devam ediyor.

    İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven'in başrolünde yer aldığı dizi, heyecanlı anlara sahne oluyor.

    İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizi, başrol oyuncuları ve konusu sayesinde reytinglerde birinci sıraya yerleşti.

    Sonradan gelerek reytinglerde ilk sıraya yerleşen dizinin yayınlanan fragmanında; Türkan'ın artık yaşananlara dayanamadığı görüldü.

    Dışlanmaya ve ailesi tarafından destek görmemeye dayanamayan Türkan, bir kutu ilaç aldı.

    Sokak ortasında bayılan Türkan'ı kollarında tutan ise yine Somer oldu. İşte Üç Kız Kardeş 14. bölüm 2. fragmanı..

    Üç Kız Kardeş 14. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Üç Kız Kardeş 14. bölüm 2. fragmanı: İntihar eden Türkan, Somer in kollarında nefes verdi #1


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