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    Üç Kız Kardeş 14. bölüm fragmanı: Somer, Türkan'ı dövmek için üzerine yürüdü!

    Üç Kız Kardeş'in yayınlanan son fragmanında; Türkan'ın gazetede bir adamla çıkan sarmaş dolaş fotoğrafı ortalığı karıştı. Öfkesine yenik düşen Somer, Türkan'ın üzerine yürüdü.
    • 25.05.2022 - 12:23
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    Üç Kız Kardeş 14. bölüm fragmanı: Somer, Türkan'ı dövmek için üzerine yürüdü!

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, devam ediyor.

    İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven'in yer aldığı dizi, yine İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlandı.

    Geç başlayan ve reytinglerde zirveye konmayı başaran dizinin yayınlanan son fragmanı yine nefes kesti.

    Fragmanda; Türkan ve bir adamın gazetede çıkan samimi fotoğrafları ortalığı karıştırdı. Rüçhan bu durumun hırsını Nesrin'den çıkardı.

    Rüçhan karşısında ne yapacağını bilemeyen Nesrin, Türkan'a gazetenin hesabını sordu ve ona inanmadı.

    Somer ise Türkan'a inanmadı. Öfkesine yenik düşen Somer, kıskançlığından Somer'in üzerine yürüdü. İşte Üç Kız Kardeş 14. bölüm fragmanı...

    Üç Kız Kardeş 14. bölüm fragmanı VİDEO

    Üç Kız Kardeş 14. bölüm fragmanı: Somer, Türkan ı dövmek için üzerine yürüdü! #1


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