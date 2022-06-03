Üç Kız Kardeş 15. bölüm 2. fragmanı: Rüçhan Mine'yi merdivenlerden aşağı itti!

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in 15. bölüm 2. fragmanında; Mine'nin yalan söylediğini öğrenen Rüçhan, onu merdivenlerden aşağı itti. Öte yandan Fatih, abisini yine Dönüş ile tehdit etti.

İclal Aydın'ın aynı adlı kitabından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, heyecan dolu bölümleriyle salı akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin her bölümü, sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı Süreç Film imzalı dizi, aile ve kardeşlik bağlarını anlatıyor.

Kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; intikam peşinde olan Rüçhan'ın kontrolden çıktığı görüldü.

Mine'nin yalan söylediğini öğrenen Rüçhan, Mine'den intikam almak için onu merdivenlerden aşağı itti. Merdivenlerden düşen Mine yaralanırken bebeğin düşüp düşmediği ise merak konusu oldu.

Aynı zamanda Sadık ve Nesrin de Dönüş ile ilgili sır yüzünden Rüçhan'ın tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Rüçhan'ı arkasına alan Fatih, evi abisinden alabilmek için Dönüş'ü kullandı.

Nesrin ise Sadık'a her şeyi toplayıp gitmeyi teklif etti. İşte Üç Kız Kardeş 15. bölüm 2. fragmanı...

Üç Kız Kardeş 15. Bölüm Fragmanı - 2 İzle