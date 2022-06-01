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Üç Kız Kardeş 15. bölüm fragmanı: Somer ve Türkan'ın arasına artık sinsiler giremez!

Üç Kız Kardeş 15. bölüm fragmanı: Somer ve Türkan'ın arasına artık sinsiler giremez!

Üç Kız Kardeş'in yayınlanan fragmanında; Somer ve Türkan'ın aralarında tüm sorunları çözdüğü görüldü. Ancak eve geri dönen Türkan, yine Rüçhan'ın kötülüklerine maruz kaldı.