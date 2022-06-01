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- Üç Kız Kardeş 15. bölüm fragmanı: Somer ve Türkan'ın arasına artık sinsiler giremez!
Üç Kız Kardeş 15. bölüm fragmanı: Somer ve Türkan'ın arasına artık sinsiler giremez!
- 01.06.2022 - 11:12
Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlandı.
İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven'in başrolünde yer aldığı, üç kız kardeşin hayatına ışık tutuyor.
Çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştirilen dizinin yayınlanan son fragmanı, aşkı özleyenlerin gözlerini doldurdu.
Yayınlanan fragmanda; Somer ve Türkan arasında uzun zamandır devam eden sorunların sona erdiği görüldü.
Türkan ve Somer birlikte tatile giderken, Türkan'ın eve döndüğünde ise Rüçhan'ın kötülüklerinin devam ettiği görüldü. İşte Üç Kız Kardeş 15. bölüm fragmanı...
Üç Kız Kardeş 15. bölüm fragmanı İZLE