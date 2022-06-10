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    Üç Kız Kardeş 16. bölüm 2. fragmanı: Türkan'ın yaşadıklarını duyan Nesrin intihar etti!

    Üç Kız Kardeş'in yayınlanan son fragmanında; Nesrin ve Rüçhan'ın yüzleştiği görüldü. Rüçhan, Nesrin'in canını yakmak için kızına yaptığı işkenceleri anlattı.
    • 10.06.2022 - 11:44
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    Üç Kız Kardeş 16. bölüm 2. fragmanı: Türkan'ın yaşadıklarını duyan Nesrin intihar etti!

    Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlandı.

    İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven'in başrolünde yer aldığı dizi, reyting rekorları kırmayı başardı.

    Hem sosyal medya üzerinden hem de ekranlardan dikkati çeken dizi, sezon finali vermeye hazırlanıyor.

    Sezon finali öncesi yayınlanan fragmanda; Türkan ve Somer'in barışıp yeniden nikah tazelemesi herkesi sevindirdi.

    Ancak bu mutluluğu istemeyen Rüçhan, hemen devreye girdi ve soluğu Nesrin'in yanında aldı.

    Nesrin'e kızına işkence ettiğini söyleyen Rüçhan, onun intihar etmesine neden oldu. Nesrin'in akıbeti ise gelecek sezonda belli olacak. İşte Üç Kız Kardeş 16. bölüm 2. fragmanı....

    Üç Kız Kardeş 16. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Üç Kız Kardeş 16. bölüm 2. fragmanı: Türkan ın yaşadıklarını duyan Nesrin intihar etti! #1


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