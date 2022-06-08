Üç Kız Kardeş'in yayınlanan son fragmanında; Mine'nin Rüçhan'ın gazıyla hamile olduğunu Nesrin'e söylediği görüldü. Somer ve Türkan ise yeni bir sayfa açmak için, nikah tazeledi.

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş'in çekimleri Ayvalık'ta devam ediyor.

İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven'in başrolünde yer aldığı dizi, reytinglerde zirveye yerleşti.

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan diziden yayınlanan son fragman ise yine çok konuşulacak gibi duruyor.

Yayınlanan fragmanda; Mine'nin Rüçhan'ın söylemleriyle hamile olduğunu ve bebeğin Somer'den olduğunu açıkladığı görüldü.

Nesrin duydukları karşısında neye uğradığını şaşırırken, Türkan ve Somer ise yeniden nikah tazeledi.

Her şeye yeniden başlamaya hazırlanan Türkan ve Somer'in bu krizi nasıl atlatacaklarıysa yeni sezona kaldı. İşte Üç Kız Kardeş 16. bölüm fragmanı...

Üç Kız Kardeş 16. bölüm fragmanı İZLE