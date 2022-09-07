Üç Kız Kardeş 17. bölüm fragmanı: Annem öldü baba annem öldü!

Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan yeni fragmanı herkesi etkiledi. Nesrin'in öldüğünü söyleyen Türkan ve kardeşleri, seyirciyi gözyaşlarına boğdu.

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, İclal Aydın'ın romanından uyarlandı.

Dizinin başrollerinde yine İclal Aydın ile birlikte Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Berker Güven yer alıyor.

Yayınlandığı ilk günden beri ilgi çeken dizi verdiği sezon arasını 13 Eylül'de bitirmeye hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesi yayınlanan fragmanda; Nesrin öldüğü ve kızların perişan olduğu görüldü.

Kızlarına veda sözleri söyleyen Nesrin'in gidişi ile neler olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Ayrıca Türkan ve Somer aşkında ikinci perde merak edilirken, evlatlık olduğunu öğrenen Dönüş'ün hikayesi herkesi etkileyecek. İşte Üç Kız Kardeş 17. bölüm fragmanı....

Üç Kız Kardeş 17. bölüm fragmanı İZLE