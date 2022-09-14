Üç Kız Kardeş 18. bölüm fragmanı: İki kadın bir adam...

Üç Kız Kardeş 18. bölüm fragmanı: İki kadın bir adam...

Üç Kız Kardeş'in yayınlanan 18. bölüm fragmanında; Mine'nin Türkan ve Somer aşkını kıskandığı, Rüçhan'ın Mine'yi evden göndermek için harekete geçtiği görüldü.

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş, ikinci sezonu ile devam ediyor.

İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan ve reyting rekorları kıran dizi, yeni bölümleriyle reyting rekoru kırıyor.

Sosyal medya üzerinden fazlası ile konuşulan ve beğenilen dizinin yeni fragmanı yine nefes kesti.

Yayınlanan fragmanda; Türkan ve Somer aşkının tüm hızıyla sürdüğü görülürken, Mine'nin kötü bakışları ise herkesi tedirgin etti.

Somer'i Türkan'dan kıskanan Mine'nin bundan sonra ne yapacağı merak edilirken, Rüçhan ise Mine'den kurtulmanın planlarını yapmaya başladı.

Nesrin hafızasını kaybederken, ev halkı zor günleri birbirine kenetlenerek atlatmaya çalışıyor. İşte Üç Kız Kardeş 18. bölüm fragmanı...

Üç Kız Kardeş 18. bölüm fragmanı İZLE